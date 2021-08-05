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Polícia foi acionada

Feto é encontrado em banheiro de ônibus na rodoviária de Viana

Ônibus havia parado na rodoviária para abastecimento e manutenção; funcionários perceberam que o vaso do veículo estava entupido

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 20:12
Feto foi encontrado em vaso de banheiro de ônibus na rodoviária de Viana
Feto foi encontrado em vaso de banheiro de ônibus na rodoviária de Viana Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta
Um feto foi encontrado no banheiro de um ônibus na rodoviária de Viana no início da noite desta quinta-feira (5). Segundo apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, o ônibus havia saído de Santos, em São Paulo, com destino a Aracaju.
Informações dão conta de que o ônibus havia parado na rodoviária para abastecimento e manutenção. Foi quando funcionários perceberam que o vaso do veículo estava entupido. Os passageiros foram realocados para outro ônibus para seguirem viagem.
A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados.

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