Feto é encontrado em banheiro de ônibus na rodoviária de Viana

Um feto foi encontrado no banheiro de um ônibus na rodoviária de Viana no início da noite desta quinta-feira (5). Segundo apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, o ônibus havia saído de Santos, em São Paulo, com destino a Aracaju.
Informações dão conta de que o ônibus havia parado na rodoviária para abastecimento e manutenção. Foi quando funcionários perceberam que o vaso do veículo estava entupido. Os passageiros foram realocados para outro ônibus para seguirem viagem.
A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados.