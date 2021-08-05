Homem é esfaqueado e pede ajuda em lanchonete em Vila Velha

Um homem de 36 anos foi esfaqueado por volta de 1 hora da madrugada desta quinta-feira (5), embaixo da Terceira Ponte, em Vila Velha. Ferido, ele correu para uma lanchonete na Avenida Hugo Musso, onde pediu socorro. A vítima teria se ferido durante uma briga com outro morador em situação de rua.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, clientes da lanchonete ficaram assustados ao verem o homem chegar ao local ensanguentado. Ele levou uma facada entre a região do abdômen e do peito.
Funcionários da lanchonete contaram que o homem chegou ao local desesperado e alertando que foi esfaqueado, mas não deu detalhes sobre a agressão que sofreu. O homem foi colocado em uma cadeira até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.
Segundo a TV Gazeta, o morador em situação de rua, que ficou ferido em uma briga com outro, foi socorrido e levado para um hospital em Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta.