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Guerra do tráfico

PM vai atuar em bairros da Grande Vitória para frear guerra entre facções

Regiões que lideram índices de violência em Cariacica e Serra vão ganhar reforço da Polícia Militar. Medidas se somam à volta do BME e concurso para a corporação

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:16

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

12 ago 2021 às 11:16
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar: companhias independentes terão mais autonomia para traçar estratégias de combate ao tráfico nas regiões Crédito: Fernando Madeira
Os bairros de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, e de São Torquato, em Vila Velha, vão passar a ter uma companhia independente própria da Polícia Militar. A medida, anunciada nesta quarta-feira (11) pelo governador Renato Casagrande (PSB), visa combater o tráfico de drogas nas duas regiões. As localidades estão entre os bairros mais violentos da Grande Vitória.
Nova Rosa da Penha foi o sétimo bairro do Estado com mais crimes letais intencionais entre o início de janeiro e o final de junho de 2021. Foram cinco ocorrências de homicídios dolosos praticados na região. É o terceiro bairro mais violento da Grande Vitória, atrás de Planalto Serrano (6), na Serra, e Morada da Barra (6), em Vila Velha.
Já em São Torquato houve um homicídio e um roubo seguido de morte registrados no mesmo período. O que o coloca em 19º na Região Metropolitana. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

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De acordo com o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, os dois bairros têm como característica em comum uma intensa disputa pelo tráfico de drogas em seu território, entre grupos criminosos da região e de bairros vizinhos. 
A decisão para estabelecer as novas companhias nestes locais foi embasada em um estudo realizado pelas secretarias de Planejamento e Segurança Pública e pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
"Há uma guerra nessas regiões na disputa pelo protagonismo no comércio de entorpecentes. Essa disputa acaba prejudicando os moradores desses bairros, que vivem com uma sensação maior de insegurança"
Álvaro Duboc - Secretário de Planejamento
Segundo Duboc, com a criação de companhias independentes, haverá mais autonomia para os militares da região, que vão poder definir estratégias mais voltadas para a realidade local, o que vai facilitar a definição de estratégias e dar mais agilidade à resposta da segurança pública.

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"A diferença entre uma companhia independente e uma companhia comum, é que a independente tem maior autonomia e pode focar em estratégias específicas de onde ela atua. Vai ter um major, que vai poder definir a estrutura de atuação, os gastos para aquela região, vão estar mais próximos dos gestores e conversar mais de perto com a comunidade. Antes, Nova Rosa da Penha estava submetida ao comandante do batalhão de Cariacica, assim como São Torquato ao de Vila Velha. Essa mudança dá mais autonomia para eles agirem localmente", explica.
Casagrande durante anúncios na área de Segurança no Espírito Santo
Casagrande durante anúncios na área de Segurança no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Secom
A reestruturação anunciada na Grande Vitória se repetirá no interior. Os municípios de Jaguaré e Pinheiros, que estão entre os mais violentos do Estado, também vão ganhar companhias independentes da PM.

REESTRUTURAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA

As mudanças foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande na manhã desta quarta-feira (11) e fazem parte do pacote de reestruturação na prestação de serviços das Forças de Segurança do Estado. Entre as medidas está a volta do Batalhão de Missões Especiais (BME), uma promessa de campanha do governador.

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A Polícia Civil e os Bombeiros também foram contemplados no pacote de ações voltadas à segurança pública capixaba. Durante a cerimônia no Palácio Anchieta, o governador também anunciou concurso para a PM.
A maior parte da reestruturação das forças de segurança vai ocorrer na Polícia Militar. Foi autorizado um novo concurso público para preenchimento de 671 vagas, sendo 560 praças combatentes; 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros; 30 praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos.

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