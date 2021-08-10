Cachoeiro é o quinto município do ES com mais apreensões de armas

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é o quinto município do Estado com mais apreensões de armas. Foram apreendidas 170 armas. A informação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que divulgou o levantamento de janeiro a julho deste ano.
Acima de Cachoeiro, estão Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória, municípios da Grande Vitória. Em todo o Estado foram apreendidas 2.499 armas de fogo, dos mais diversos calibres. O número é 9,7% maior que o registrado no mesmo período de 2020, quando 2.277 armas foram retiradas de circulação.
Ainda segundo levantamento da Sesp, abaixo de Cachoeiro, estão as cidades de Linhares, com 123 armas; São Mateus, com 79 apreensões; Colatina, com 77; Guarapari, com 76; e Domingos Martins, com 66.
Os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) revelam que os criminosos usam, principalmente, revólveres. Nos sete primeiros meses deste ano, 922 exemplares deste modelo foram apreendidos. Em seguida, estão as pistolas (657), espingardas (371), armas caseiras (180), metralhadoras (176), garruchas (156), simulacro de pistola (117), carabinas (30) e fuzis (07).
“As apreensões de armas fazem parte dos pilares do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo do Estado. Constatar um aumento de quase 10% em sete meses nos mostra que nosso trabalho tem gerado resultados. É importante, nesse contexto, destacar o trabalho do policial de ponta, aquele que está no dia a dia, fazendo policiamento ostensivo, abordagens e buscas”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.