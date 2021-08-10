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De janeiro a julho de 2021

Cachoeiro é o quinto município do ES com mais apreensões de armas

No total, foram apreendidas 170 armas na maior cidade do Sul do Espírito Santo. Os quatro primeiros na lista são municípios da Grande Vitória

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 12:44
No total, foram apreendidos 170 armas na maior cidade do Sul do Estado. Os quatro primeiros são municípios da Grande Vitória
Cachoeiro é o quinto município do ES com mais apreensões de armas Crédito: Sesp
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é o quinto município do Estado com mais apreensões de armas. Foram apreendidas 170 armas. A informação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que divulgou o levantamento de janeiro a julho deste ano.
Acima de Cachoeiro, estão Vila VelhaSerraCariacica e Vitória, municípios da Grande Vitória. Em todo o Estado foram apreendidas 2.499 armas de fogo, dos mais diversos calibres. O número é 9,7% maior que o registrado no mesmo período de 2020, quando 2.277 armas foram retiradas de circulação.
Ainda segundo levantamento da Sesp, abaixo de Cachoeiro, estão as cidades de Linhares, com 123 armas; São Mateus, com 79 apreensões; Colatina, com 77; Guarapari, com 76; e Domingos Martins, com 66.
Os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) revelam que os criminosos usam, principalmente, revólveres. Nos sete primeiros meses deste ano, 922 exemplares deste modelo foram apreendidos. Em seguida, estão as pistolas (657), espingardas (371), armas caseiras (180), metralhadoras (176), garruchas (156), simulacro de pistola (117), carabinas (30) e fuzis (07).
“As apreensões de armas fazem parte dos pilares do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo do Estado. Constatar um aumento de quase 10% em sete meses nos mostra que nosso trabalho tem gerado resultados. É importante, nesse contexto, destacar o trabalho do policial de ponta, aquele que está no dia a dia, fazendo policiamento ostensivo, abordagens e buscas”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

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