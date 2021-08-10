Cachoeiro é o quinto município do ES com mais apreensões de armas

Os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) revelam que os criminosos usam, principalmente, revólveres. Nos sete primeiros meses deste ano, 922 exemplares deste modelo foram apreendidos. Em seguida, estão as pistolas (657), espingardas (371), armas caseiras (180), metralhadoras (176), garruchas (156), simulacro de pistola (117), carabinas (30) e fuzis (07).

“As apreensões de armas fazem parte dos pilares do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo do Estado. Constatar um aumento de quase 10% em sete meses nos mostra que nosso trabalho tem gerado resultados. É importante, nesse contexto, destacar o trabalho do policial de ponta, aquele que está no dia a dia, fazendo policiamento ostensivo, abordagens e buscas”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.