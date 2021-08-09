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Cachoeiro vai vacinar pessoas de 27 a 39 anos contra a Covid

O agendamento será aberto nesta terça-feira (10), às 8h. A vacinação será na quinta-feira (12)

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:32

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:32
Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Correção

09/08/2021 - 8:45
A prefeitura divulgou anteriormente que a vacinação ocorreria em dois dias nesta semana, mas corrigiu a informação: imunizações serão realizadas apenas na quinta-feira (12). O texto foi atualizado.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai começar a vacinar pessoas de 27 a 39 anos contra a Covid-19 nesta semana. Serão disponibilizadas 2.300 vagas. O agendamento será nesta terça-feira (10), às 8h, e a vacinação será na quinta-feira (11).
Poderão agendar pessoas de 27 a 39 anos para se vacinar  em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS). O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
Após um cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar – o horário aparecerá automaticamente. O agendamento pode ser feito em qualquer unidade e não apenas naquela mais próxima da residência.
No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.
Para os moradores do interior, não é necessário agendamento. As pessoas que fazem parte dessa faixa etária devem procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS

prefeitura disse ainda que, a partir desta semana, pessoas com 40 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose contra a Covid podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para informar nome e telefone às equipes, que, assim que houver disponibilidade de doses para esse público, entrarão em contato para convocar para a imunização.

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