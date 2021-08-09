Cachoeiro vai vacinar pessoas de 27 a 39 anos contra a Covid

Vacina contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Correção A prefeitura divulgou anteriormente que a vacinação ocorreria em dois dias nesta semana, mas corrigiu a informação: imunizações serão realizadas apenas na quinta-feira (12). O texto foi atualizado.

Poderão agendar pessoas de 27 a 39 anos para se vacinar em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS). O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br

Após um cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar – o horário aparecerá automaticamente. O agendamento pode ser feito em qualquer unidade e não apenas naquela mais próxima da residência.

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.

Para os moradores do interior, não é necessário agendamento. As pessoas que fazem parte dessa faixa etária devem procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS