ES recebe novo lote nesta segunda (9) com 80.990 doses de vacinas contra a Covid-19

Para seguir avançando na imunização contra a Covid-19, o Espírito Santo recebe nesta segunda-feira (9) mais vacinas para o combate à doença. Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande comunicou que um lote de quase 81 mil doses chegam ao Estado ao longo do dia, remetidas pelo Ministério da Saúde.
O governador, entretanto, não especificou quais são as vacinas que irão desembarcar no Aeroporto de Vitória, mas assim que chegarem serão distribuídas aos municípios para serem rapidamente aplicadas em quem já realizou o agendamento.
No último domingo (8), Casagrande comunicou que o Espírito Santo bateu a marca de 3 milhões de doses aplicadas (D1 e D2) - a população total do Estado é de pouco mais de 4 milhões de pessoas, segundo dados de 2020 do IBGE.