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Imunização

ES recebe novo lote nesta segunda (9) com 80.990 doses de vacinas contra a Covid-19

Logo nas primeiras horas da manhã,  o governador Renato Casagrande comunicou o envio dos imunizantes para o Estado pelo Ministério da Saúde. Tão logo cheguem ao aeroporto, os imunizantes serão repassados aos municípios

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 09:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 ago 2021 às 09:22
Mais de 70 mil doses da vacina AstraZeneca chegam ao ES
O novo nole com quase 81 mil doses chega ao longo desta segunda-feira (9) no Estado Crédito: Divulgação/Sesa
Para seguir avançando na imunização contra a Covid-19, o Espírito Santo recebe nesta segunda-feira (9) mais vacinas para o combate à doença. Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande comunicou que um lote de quase 81 mil doses chegam ao Estado ao longo do dia, remetidas pelo Ministério da Saúde.
O governador, entretanto, não especificou quais são as vacinas que irão desembarcar no Aeroporto de Vitória, mas assim que chegarem serão distribuídas aos municípios para serem rapidamente aplicadas em quem já realizou o agendamento.
No último domingo (8), Casagrande comunicou que o Espírito Santo bateu a marca de 3 milhões de doses aplicadas (D1 e D2) - a população total do Estado é de pouco mais de 4 milhões de pessoas, segundo dados de 2020 do IBGE.

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