Anti-inflamatório pode reduzir em 38% mortalidade de doentes graves de Covid-19

Leitos para pacientes graves com a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa

Um medicamento anti-inflamatório, usado para artrite reumatoide, mostrou ótimos resultados em teste para tratar pacientes graves de Covid-19 , reduzindo em 38% a mortalidade entre os infectados.

Droga demonstrou resultados promissores e agora deve ser avaliada para conseguir uma autorização de uso permanente no Brasil. Em entrevista para O Globo, Adilson Cavalcanti, infectologista que coordenou o estudo no Hospital Anchieta, de São Bernardo do Campo (SP), ligado à Universidade Federal do ABC (UFABC), explicou que, aproximadamente, a cada 20 pacientes graves, uma vida foi salva recebendo o remédio.

O resultado foi anunciado por médicos que conduziram a pesquisa em 12 diferentes centros clínicos do país. Com o nome de baricitinibe, o medicamento atua primordialmente no controle do processo inflamatório desencadeado pelo vírus.

Segundo especialista, controlar a tempestade inflamatória provocada da Covid-19 é uma das medidas mais importantes.

O braço brasileiro do estudo integrou uma colaboração internacional, que testou a droga em 1.525 voluntários. O resultado já foi divulgado como estudo preliminar e deve ser publicado em breve num periódico acadêmico.