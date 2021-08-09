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Estudo preliminar

Anti-inflamatório pode reduzir em 38% mortalidade de doentes graves de Covid-19

Droga demonstrou resultados promissores e agora deve ser avaliada para conseguir uma autorização de uso permanente no Brasil

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 08:16

Publicado em 

09 ago 2021 às 08:16
Leitos do Hospital Materno-Infantil, na Serra, para pacientes com a Covid-19
Leitos para pacientes graves com a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa
Um medicamento anti-inflamatório, usado para artrite reumatoide, mostrou ótimos resultados em teste para tratar pacientes graves de Covid-19, reduzindo em 38% a mortalidade entre os infectados.
Droga demonstrou resultados promissores e agora deve ser avaliada para conseguir uma autorização de uso permanente no Brasil. Em entrevista para O Globo, Adilson Cavalcanti, infectologista que coordenou o estudo no Hospital Anchieta, de São Bernardo do Campo (SP), ligado à Universidade Federal do ABC (UFABC), explicou que, aproximadamente, a cada 20 pacientes graves, uma vida foi salva recebendo o remédio.
O resultado foi anunciado por médicos que conduziram a pesquisa em 12 diferentes centros clínicos do país. Com o nome de baricitinibe, o medicamento atua primordialmente no controle do processo inflamatório desencadeado pelo vírus.
Segundo especialista, controlar a tempestade inflamatória provocada da Covid-19 é uma das medidas mais importantes.
O braço brasileiro do estudo integrou uma colaboração internacional, que testou a droga em 1.525 voluntários. O resultado já foi divulgado como estudo preliminar e deve ser publicado em breve num periódico acadêmico.
*Com informações de O Globo

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