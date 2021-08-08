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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.980 mortes e 546.894 mil casos confirmados

Segundo atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo (8), Estado registrou 4 óbitos e 234 novas infecções pelo novo coronavírus em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2021 às 17:13

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 17:13

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus: somando 68.889 casos confirmados, Serra segue sendo acidade que acumula o maior número de  contaminados Crédito: Freepik
Neste domingo (8), o Espírito Santo chegou ao total de 11.980 mortes e 546.894 mil casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 234 novas infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Serra segue como a cidade que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 68.889. Na sequência, aparece Vila Velha (67.951), seguida por Vitória (58.380) e Cariacica (41.866). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.591), que fica no Sul do Estado.
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com um total de 9.128 casos confirmados da Covid-19. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.394. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.109 contaminações.
Até este domingo, mais de 1,83 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 524.818, com um acréscimo de 217 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.071.775 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 829.154 também já receberam a segunda dose. Além delas, 102.681 pessoas receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única. 

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