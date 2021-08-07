Vacinas contra a Covid-19: mais de 150 mil doses chegam ao ES

Na sexta-feira (6), a remessa enviada pelo Ministério da Saúde continha 47.250 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), 1.550 doses da Janssen (Johnson & Johnson), e outras 65.520 da Pfizer/BioNTech. Na manhã deste sábado (7), chegaram ao Aeroporto de Vitória mais 36.100 doses da AstraZeneca.

"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população", informou o secretário.