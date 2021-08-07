Vacinas contra a Covid-19: mais de 150 mil doses chegam ao ES

O Espírito Santo recebeu mais de 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram nesta sexta-feira (6) e na manhã deste sábado (7).
Na sexta-feira (6), a remessa enviada pelo Ministério da Saúde continha 47.250 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), 1.550 doses da Janssen (Johnson & Johnson), e outras 65.520 da Pfizer/BioNTech. Na manhã deste sábado (7), chegaram ao Aeroporto de Vitória mais 36.100 doses da AstraZeneca.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), elas serão destinadas à aplicação da primeira dose dos grupos por faixa etária e para continuidade da vacinação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
MEIO MILHÃO DE DOSES
Até o dia 15 de agosto, o Espírito Santo espera receber meio milhão de vacinas contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (3).
"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população", informou o secretário.