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Vacinas contra a Covid-19: mais de 150 mil doses chegam ao ES

O Espírito Santo recebeu doses da Jassen, Pfizer e AstraZeneca entre sexta-feira (6) e a manhã deste sábado (7)

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

07 ago 2021 às 12:08
Vacinas Astrazeneca chegam ao ES
Vacinas Astrazeneca chegam ao ES na manhã deste sábado (7) Crédito: Sesa
O Espírito Santo recebeu mais de 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram nesta sexta-feira (6) e na manhã deste sábado (7).  
Na sexta-feira (6), a remessa enviada pelo Ministério da Saúde continha 47.250 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), 1.550 doses da Janssen (Johnson & Johnson), e outras 65.520 da Pfizer/BioNTech. Na manhã deste sábado (7), chegaram ao Aeroporto de Vitória mais 36.100 doses da AstraZeneca.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), elas serão destinadas à aplicação da primeira dose dos grupos por faixa etária e para continuidade da vacinação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

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MEIO MILHÃO DE DOSES

Até o dia 15 de agosto, o Espírito Santo espera receber meio milhão de vacinas contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (3).
"Temos expectativa de receber meio milhão de vacinas até o dia 15 de agosto. Os municípios estão orientados a se adaptarem ao contexto de ampla disponibilidade de vacinas para aplicar na população", informou o secretário.

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