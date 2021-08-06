Vagas para vacinar maiores de 25 anos acabaram em 3 minutos em Vitória

O município de Vitória abriu um novo agendamento de vacina contra a Covid-19 para pessoas acima dos 25 anos às 18h desta quinta-feira (5). Ao todo, foram ofertadas 2.400 vagas para o público, que acabaram em cerca de três minutos.
A informação foi confirmada pela própria Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vitória. No momento mais acessado, o site teve 25 mil pessoas tentando o agendamento ao mesmo tempo.
NOVOS AGENDAMENTOS
Nesta sexta-feira (6), às 11 horas, será aberto agendamento para segunda dose da vacina Coronavac. Poderão fazer o agendamento pessoas que receberam a primeira dose até dia 10 de julho.
Também nesta sexta-feira (6), quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 21 de maio deve ficar atento. Às 10 horas, será aberto o agendamento para a segunda dose, com 3.200 doses.