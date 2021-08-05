Covid-19: Cariacica começa a vacinar pessoas com 29 anos

A Prefeitura de Cariacica anunciou a abertura de 1.500 vagas para vacinação em primeira dose contra a Covid-19 de pessoas com 29 anos sem comorbidades. O agendamento será aberto às 20 horas desta quinta-feira (5) e deve ser feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
Além desse novo agendamento específico para pessoas com 29 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que ainda tem disponíveis para agendamento vagas para a primeira dose de pessoas de qualquer idade acima de 30 anos. Segundo a Semus, as doses deste público encontram-se garantidas e com agendamento aberto até que a secretaria consiga atingir 90% desta faixa etária.
Não há informações sobre a data de aplicação das doses.