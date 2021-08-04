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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.944 mortes e registra quase 545 mil casos

Estado contabilizou 18 óbitos e 716 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta quarta-feira (4)

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:30

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:30
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
 Médico com placa da Covid-19 alerta para a doença Crédito: Freepik
Espírito Santo contabiliza 11.944 mortes e 544.970 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 716 novas infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (4).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.833. Na sequência aparece Vila Velha (67.746), seguida por Vitória (57.712) e Cariacica (41.799). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.480), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.050 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.366 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.059 infectados pela doença.
Até o final da tarde desta quarta-feira (4), mais de 1,82 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 522.863, com um acréscimo de 641 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 2.011.669 no Estado. Desses, 781.020 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 101.360 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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