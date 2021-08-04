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Consórcio de imprensa

20% da população está totalmente imunizada contra a Covid, mostra levantamento

O número de pessoas vacinadas com ao menos a primeira dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 102.705.487

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 07:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 07:47
Vacina Astrazeneca
O Brasil superou a marca de 20% da população totalmente imunizada contra a covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Brasil superou nesta terça-feira, 3, a marca de 20% da população totalmente imunizada contra a covid-19, aponta contagem do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Esse resultado é fruto da soma das pessoas que tomaram a segunda dose das vacinas e aquelas que receberam a Janssen, de aplicação única.
Os imunizados com a segunda dose somam 38.906.982, o que equivale a 18,4% do total da população. Já os que foram vacinados com a Janssen são 3.876.891, 1,8% do total. A soma dos dois é 42.783.873, ou 20,2% dos brasileiros.
Já o número de pessoas vacinadas com ao menos a primeira dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 102.705.487, o equivalente a 48,5% da população total.

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