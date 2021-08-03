Brasil registra 1.238 mortes por Covid-19 em 24h

País chegou a 558.597 óbitos e a 19.986.073 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia Crédito: Vitor Jubini

O Brasil registrou 1.238 mortes por Covid-19 e 32.694 casos da doença nesta terça-feira (3). Enquanto a preocupação com a variante delta cresce em todo o mundo, o país chegou a 558.597 óbitos e a 19.986.073 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de casos de Covid chegou ao menor valor desde 27 de novembro do ano passado, quando era de 31.496. Nesta terça, a média foi de 33.873 casos por dia, um valor ainda expressivo.

Já a média móvel de casos agora é de 956, queda de 18% em relação ao dado de duas semanas atrás. O último sábado foi a primeira vez, após 191 dias consecutivos, que a média esteve abaixo de mil óbitos por dia.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. Ela é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.