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Agendamento na segunda (9)

Covid: Vila Velha abre 12 mil vagas para vacinar a partir de 25 anos

O agendamento será feito de forma escalonada e decrescente, a partir das 11 horas na próxima segunda-feira (9). Veja como participar

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2021 às 11:38
Vacina Astrazeneca
Pessoas com 25 anos ou mais serão vacinas no dia 10 Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vila Velha vai abrir, na próxima segunda-feira (9), 12 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. As doses são destinadas à vacinação de pessoas sem comorbidades com 25 anos ou mais. 
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, para atender a demanda, o agendamento será feito de forma escalonada e decrescente. Veja os horários de cada grupo:
  •  Às 11 horas, a agenda será aberta para o público de 29+ 
  • Às 14 horas, a agenda será aberta para o público de 27 e 28 anos
  • Às 16 horas, as vagas serão para o público de 25 e 26 anos
Os que conseguirem agendar a vacina serão imunizados na próxima terça-feira (10). A vacinação para esse novo grupo foi aberta depois que o município atingiu 90% de pessoas imunizadas do grupo de 30 a 34 anos.

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