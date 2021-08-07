Covid: Vila Velha abre 12 mil vagas para vacinar a partir de 25 anos

O município de Vila Velha vai abrir, na próxima segunda-feira (9), 12 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. As doses são destinadas à vacinação de pessoas sem comorbidades com 25 anos ou mais.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, para atender a demanda, o agendamento será feito de forma escalonada e decrescente. Veja os horários de cada grupo:
- Às 11 horas, a agenda será aberta para o público de 29+
- Às 14 horas, a agenda será aberta para o público de 27 e 28 anos
- Às 16 horas, as vagas serão para o público de 25 e 26 anos
Os que conseguirem agendar a vacina serão imunizados na próxima terça-feira (10). A vacinação para esse novo grupo foi aberta depois que o município atingiu 90% de pessoas imunizadas do grupo de 30 a 34 anos.