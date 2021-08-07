Covid: Vila Velha abre 12 mil vagas para vacinar a partir de 25 anos

Pessoas com 25 anos ou mais serão vacinas no dia 10

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, para atender a demanda, o agendamento será feito de forma escalonada e decrescente. Veja os horários de cada grupo:

Os que conseguirem agendar a vacina serão imunizados na próxima terça-feira (10). A vacinação para esse novo grupo foi aberta depois que o município atingiu 90% de pessoas imunizadas do grupo de 30 a 34 anos.