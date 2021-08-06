Covid-19: Serra abre 5 mil vagas para vacinar pessoas acima dos 30 anos

A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de 5.020 novas vagas de primeira dose para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades. O agendamento pode ser feito a partir das 18 horas desta sexta-feira (6), no site da prefeitura.
Segundo a administração municipal, também haverá oportunidades para gestantes, puérperas, trabalhadores da Educação, trabalhadores da Segurança Pública, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), para pessoas com deficiência e comorbidades.
Mais tarde, às 20 horas, serão abertas novas vagas no agendamento contra a Influenza. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe contempla toda a população com idades acima de seis meses.