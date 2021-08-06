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Imunização no ES

Covid-19: Serra abre 5 mil vagas para vacinar pessoas acima dos 30 anos

O agendamento pode ser feito a partir das 18 horas desta sexta-feira (6), por meio do site da prefeitura. São 5.020 novas vagas para vacinar esse público, sem comorbidades

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:45

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:45
Vacina Astrazeneca
Vacinação contra a Covid no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra anunciou a abertura de 5.020 novas vagas de primeira dose para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades. O agendamento pode ser feito a partir das 18 horas desta sexta-feira (6), no site da prefeitura.
Segundo a administração municipal, também haverá oportunidades para gestantes, puérperas, trabalhadores da Educação, trabalhadores da Segurança Pública, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), para pessoas com deficiência e comorbidades.
Mais tarde, às 20 horas, serão abertas novas vagas no agendamento contra a Influenza. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe contempla toda a população com idades acima de seis meses.

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