Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vitória abre vagas para 2ª dose da AstraZeneca para quem recebeu a 1ª até 3 de junho

Serão disponibilizadas 2.600 vagas, por meio do site da Prefeitura de Vitória, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:58

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:58

Vacina Astrazeneca
Vacina Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória vai abrir, às 14 horas desta sexta-feira (6), agendamento para aplicação da segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até 3 de junho.
Serão disponibilizadas 2.600 vagas, por meio do site da Prefeitura de Vitória, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada na próxima terça-feira (10), nas unidades de saúde de Santo Antônio, Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; na quarta (11), nas unidades de Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; na quinta (12), nas unidades de Santo Antônio, Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; e na sexta-feira (13), nas unidades de Santo Antônio e Santa Luiza.

Veja Também

Covid-19: Cariacica começa a vacinar pessoas com 29 anos

Unidos pela Vacina está próximo de bater meta no Espírito Santo

Covid-19: Linhares começa a vacinar pessoas a partir dos 29 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano
Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados