Vitória abre vagas para 2ª dose da AstraZeneca para quem recebeu a 1ª até 3 de junho

Vitória vai abrir, às 14 horas desta sexta-feira (6), agendamento para aplicação da segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até 3 de junho.

A vacinação será realizada na próxima terça-feira (10), nas unidades de saúde de Santo Antônio, Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; na quarta (11), nas unidades de Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; na quinta (12), nas unidades de Santo Antônio, Santa Luiza, Praia do Suá, Centro (US Vitória) e Maruípe; e na sexta-feira (13), nas unidades de Santo Antônio e Santa Luiza.