Covid-19: Linhares começa a vacinar pessoas a partir dos 29 anos

Covid: Linhares começa a vacinar pessoas a partir dos 29 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , inicia nesta quinta-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 29 anos. A aplicação dos imunizantes começa às 8h em todas as unidades de saúde da sede e do interior.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido ao limite de 1,6 mil doses disponibilizadas ao município, a distribuição das doses será organizada por meio da entrega de senhas e não haverá agendamento. Ainda assim, a prefeitura ressalta que não é necessário chegar cedo aos locais de vacinação, para não gerar aglomeração.

Nas mesmas unidades de saúde, continua a aplicação da segunda dose na população que precisa completar o ciclo de imunização da CoronaVac, Pfizer e quem já recebeu a primeira dose da AstraZeneca no intervalo de 70 dias.

Para receber a primeira ou a segunda dose, é necessário levar a carteira de vacinação, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o CPF.

VACINAÇÃO EM LINHARES