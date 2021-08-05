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Imunização

Covid-19: Linhares começa a vacinar pessoas a partir dos 29 anos

A aplicação dos imunizantes será feita nesta quinta-feira (5) e começa às 8h em todas as unidades de saúde da sede e do interior

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 07:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 ago 2021 às 07:14
Linhares começa vacinação de profissionais da educação nesta segunda (26)
Covid: Linhares começa a vacinar pessoas a partir dos 29 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, inicia nesta quinta-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 29 anos. A aplicação dos imunizantes começa às 8h em todas as unidades de saúde da sede e do interior.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido ao limite de 1,6 mil doses disponibilizadas ao município, a distribuição das doses será organizada por meio da entrega de senhas e não haverá agendamento. Ainda assim, a prefeitura ressalta que não é necessário chegar cedo aos locais de vacinação, para não gerar aglomeração.
Nas mesmas unidades de saúde, continua a aplicação da segunda dose na população que precisa completar o ciclo de imunização da CoronaVac, Pfizer e quem já recebeu a primeira dose da AstraZeneca no intervalo de 70 dias.
Para receber a primeira ou a segunda dose, é necessário levar a carteira de vacinação, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o CPF.

VACINAÇÃO EM LINHARES

De acordo com informações da Prefeitura de Linhares, o município já vacinou 111.611 pessoas, sendo 75.719 com a primeira dose, 30.391 pessoas com a segunda dose e 5.501 com a dose única.

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