Colatina vacina a partir de 20 anos contra a Covid-19

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, iniciou neste sábado (7) a vacinação contra a Covid-19 do público a partir dos 20 anos. A aplicação dos imunizantes começou às 8h em seis pontos fixos espalhados pela cidade. Inicialmente, a prefeitura iria contemplar a faixa etária dos 22 anos, mas durante a manhã diminuiu a idade devido ao grande número de doses.
Desde as 6h30 o município faz a distribuição de senhas. Serão 390 para cada um dos seis pontos. Veja abaixo os locais:
- Ginásio Zito Dalla
- Clube ACD
- Clube Itajuby
- Campo Samaritana
- Escola Lions Clube
- Arena Unesc
Para receber a vacina, é necessário apresentar a identidade e o CPF. A Secretaria de Saúde ainda ressalta que caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe recentemente, deve aguardar um intervalo de 14 dias para vacinar contra a Covid-19.
Atualização
07/08/2021 - 9:00
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Colatina informou que ampliou a faixa etária, diminuindo de 22 para 20 anos. O título e o texto desta matéria foram atualizados.