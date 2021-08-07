Colatina vacina a partir de 20 anos contra a Covid-19

Desde as 6h30 o município faz a distribuição de senhas. Serão 390 para cada um dos seis pontos. Veja abaixo os locais:

Para receber a vacina, é necessário apresentar a identidade e o CPF. A Secretaria de Saúde ainda ressalta que caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe recentemente, deve aguardar um intervalo de 14 dias para vacinar contra a Covid-19.