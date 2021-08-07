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Colatina vacina a partir de 20 anos contra a Covid-19

A aplicação dos imunizantes começou às 8h em seis pontos fixos espalhados pela cidade. Serão 390 senhas para cada um dos locais

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 08:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 ago 2021 às 08:33
Vacina Astrazeneca
Colatina vacina a partir de 20 anos contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, iniciou neste sábado (7) a vacinação contra a Covid-19 do público a partir dos 20 anos. A aplicação dos imunizantes começou às 8h em seis pontos fixos espalhados pela cidade. Inicialmente, a prefeitura iria contemplar a faixa etária dos 22 anos, mas durante a manhã diminuiu a idade devido ao grande número de doses.
Desde as 6h30 o município faz a distribuição de senhas. Serão 390 para cada um dos seis pontos. Veja abaixo os locais:
  • Ginásio Zito Dalla
  • Clube ACD
  • Clube Itajuby
  • Campo Samaritana
  • Escola Lions Clube
  • Arena Unesc
Para receber a vacina, é necessário apresentar a identidade e o CPF. A Secretaria de Saúde ainda ressalta que caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe recentemente, deve aguardar um intervalo de 14 dias para vacinar contra a Covid-19. 
Colatina vacina a partir de 20 anos contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Colatina

Atualização

07/08/2021 - 9:00
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Colatina informou que ampliou a faixa etária, diminuindo de 22 para 20 anos. O título e o texto desta matéria foram atualizados. 

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