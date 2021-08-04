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Colatina começa a vacinar a partir de 23 anos contra a Covid

São 312 senhas para cada um dos seis locais de aplicação dos imunizantes. O mutirão começa às 8h e dura até quando acabarem as doses

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 07:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 ago 2021 às 07:44
Vacinas
Frascos das vacinas Coronavac, AstraZeneca, e Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começa a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 23 anos ou mais nesta quarta-feira (4). São 312 senhas para cada um dos seis locais de aplicação dos imunizantes. O mutirão começa às 8h e dura até quando acabarem as doses.
A distribuição das senhas começou às 6h30 da manhã. Para receber a primeira dose, é necessário levar a identidade e o CPF. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que pessoas que tomaram a vacina da gripe há menos de 14 dias devem esperar uma nova data para se vacinar contra o novo coronavírus.
Confira os locais de vacinação:
  • Ginásio Zito Dalla (ADEMC)
  • Clube da ACD
  • Arena Unesc
  • Clube Itajuby
  • Escola Lions Clube
  • Campo do Samaritana

SÃO MATEUS

Já em São Mateus, no Norte do Estado, a vacinação passa a contemplar a faixa etária acima dos 29 anos a partir desta quarta. Para receber a vacina, a pessoa deve levar um documento com foto, cartão de vacinação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.
Cronograma:
  • Bairro Boa Vista - Assembleia de Deus (8h às 15h)
  • Bairro Vila Nova - Unidade Básica de Saúde (UBS) (8h às 11h e 13h às 15h)
  • Bairro Sernamby - Unidade Básica de Saúde (UBS) (16h30 às 20h)

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