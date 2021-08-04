Colatina começa a vacinar a partir de 23 anos contra a Covid

A distribuição das senhas começou às 6h30 da manhã. Para receber a primeira dose, é necessário levar a identidade e o CPF. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que pessoas que tomaram a vacina da gripe há menos de 14 dias devem esperar uma nova data para se vacinar contra o novo coronavírus.
Confira os locais de vacinação:
- Ginásio Zito Dalla (ADEMC)
- Clube da ACD
- Arena Unesc
- Clube Itajuby
- Escola Lions Clube
- Campo do Samaritana
SÃO MATEUS
Já em São Mateus, no Norte do Estado, a vacinação passa a contemplar a faixa etária acima dos 29 anos a partir desta quarta. Para receber a vacina, a pessoa deve levar um documento com foto, cartão de vacinação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.
Cronograma:
- Bairro Boa Vista - Assembleia de Deus (8h às 15h)
- Bairro Vila Nova - Unidade Básica de Saúde (UBS) (8h às 11h e 13h às 15h)
- Bairro Sernamby - Unidade Básica de Saúde (UBS) (16h30 às 20h)