Cidades abrem mais de 25 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda (9)

Municípios da Grande Vitória abrem agendamento para vacinação nesta segunda-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva

As cidades de Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica e Guarapari darão prosseguimento ao processo de vacinação com agendamentos abertos nesta segunda-feira (9). Ao todo, mais de 25 mil vagas para a imunização serão distribuídas para diferentes públicos.

Em Vitória, a prefeitura abrirá agendamento às 16h desta segunda para 4.200 doses destinadas a pessoas acima de 25 anos. A ação será realizada no site da própria Prefeitura de Vitória ou por meio do aplicativo Vitória Online. A vacinação será realizada nestas terça (10) e quarta (11), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim Penha.

Além disso, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abrirá agendamento de 1.000 vagas da primeira dose direcionadas aos trabalhadores industriais. O agendamento destas doses terá início às 13 horas. Lembrando que a vacinação deste público ocorrerá nesta terça (10) e quarta (11), no Sesi de Jardim da Penha.

No momento da vacinação é necessário apresentar documento de identidade com foto e declaração da empresa com indicação do CNAE e sua descrição.

Também nesta segunda, Vitória abre, às 14 horas, novo agendamento on-line para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em gestantes e puérperas. Serão disponibilizadas 200 vagas.

VILA VELHA

O município irá disponibilizar vagas para novo público de 25 anos ou mais. Isso porque a cidade atingiu 90% de pessoas imunizadas do grupo de 30 a 34 anos. Inicialmente, serão ofertadas 12 mil vagas nesta segunda (9), de maneira escalonada e decrescente. Confira a distribuição:

Público de 29+: agenda será aberta às 11 horas;

Público de 27 e 28 anos: agendamento será aberto às 14 horas;

Público de 25 e 26 anos: agenda será aberta às 16 horas.

Até o momento, Vila Velha já administrou 372.840 doses da vacina, sendo 267.826 para a primeira dose e 105.014 para a segunda dose. Vale destacar ainda que o Ministério da Saúde estipulou a meta de imunizar na cidade 384.058 pessoas acima dos 18 anos. Até aqui, 70% do público já foi atingido.

CARIACICA

O público-alvo da vacinação contra a Covid-19 no município são pessoas de 25 anos ou mais. A partir das 14 horas, desta segunda (9), 2 mil doses serão disponibilizadas para agendamento, que é feito no site https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/

Ainda nesta data, serão abertas outras 3 mil vagas para aqueles que precisam tomar a segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que o público-alvo é sempre ampliado ao atingir 90% da faixa etária anterior.

SERRA

Prefeitura da Serra irá abrir 4.840 vagas, entre a primeira e a segunda dose, para vacinação contra o coronavírus . A partir das 18 horas, pessoas com 30 anos ou mais, comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores da Educação, trabalhadores da Segurança Pública, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pessoas com deficiência, poderão realizar agendamento através do site http://gti.serra.es.gov.br/saude/

GUARAPARI

O município de Guarapari abrirá 1.200 doses para pessoas acima de 26 anos, que precisam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O agendamento será aberto às 16h30 desta segunda (9) e poderá ser realizado no site da prefeitura