Caminhoneiros serão vacinados contra a Covid em Cachoeiro

Para receber a imunização, o caminhoneiro precisa apresentar um dos seguintes comprovantes: habilitação D ou E, declaração da empresa em que trabalha, carteira de trabalho ou contrato de trabalho.

Nesta semana, a Prefeitura de Cachoeiro também vai vacinar a população privada de liberdade. Serão 910 doses que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão levar até as unidades prisionais localizadas no município.