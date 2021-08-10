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Caminhoneiros serão vacinados contra a Covid em Cachoeiro

São 120 doses, que estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) a partir das 12h desta terça (10)

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 09:50

Publicado em 

10 ago 2021 às 09:50
São 120 doses, que estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) a partir das 12h desta terça (10)
Cachoeiro começa a vacinar caminhoneiros contra Covid Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai começar a vacinar caminhoneiros nesta terça-feira (10), a partir das 12h. As doses estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e os profissionais não precisam agendar. No total, serão 120 doses.
Segundo a prefeitura, essa é a primeira remessa de vacinas que o município recebeu exclusiva para caminhoneiros. O atendimento será feito até o término dessas doses. A partir de quarta (11), a vacinação será feita das 8h às 15h.
Para receber a imunização, o caminhoneiro precisa apresentar um dos seguintes comprovantes: habilitação D ou E, declaração da empresa em que trabalha, carteira de trabalho ou contrato de trabalho.

PREFEITURA TAMBÉM VAI VACINAR PRESOS

Nesta semana, a Prefeitura de Cachoeiro também vai vacinar a população privada de liberdade. Serão 910 doses que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão levar até as unidades prisionais localizadas no município. 

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