Caminhoneiros serão vacinados contra a Covid em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai começar a vacinar caminhoneiros nesta terça-feira (10), a partir das 12h. As doses estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e os profissionais não precisam agendar. No total, serão 120 doses.
Segundo a prefeitura, essa é a primeira remessa de vacinas que o município recebeu exclusiva para caminhoneiros. O atendimento será feito até o término dessas doses. A partir de quarta (11), a vacinação será feita das 8h às 15h.
Para receber a imunização, o caminhoneiro precisa apresentar um dos seguintes comprovantes: habilitação D ou E, declaração da empresa em que trabalha, carteira de trabalho ou contrato de trabalho.
PREFEITURA TAMBÉM VAI VACINAR PRESOS
Nesta semana, a Prefeitura de Cachoeiro também vai vacinar a população privada de liberdade. Serão 910 doses que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão levar até as unidades prisionais localizadas no município.