Aulas presenciais serão obrigatórias a partir do dia 16 em Cachoeiro

Aulas presenciais serão obrigatórias a partir de 16 de agosto na rede municipal em Cachoeiro Crédito: Marcia Leal/PMCI

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , voltarão a ser obrigatórias a partir da próxima segunda (16). Somente crianças de 0 a 3 anos e estudantes com comorbidades poderão optar por continuar com aulas não presenciais.

prefeitura informou que a decisão pelo retorno obrigatório foi analisada pela Secretaria Municipal de Educação (Seme) junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Conselho Municipal de Educação e integrantes do Plano Estratégico de Prevenção e Controle. A medida foi garantida por uma Portaria publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (10).

“A decisão pelo retorno obrigatório às salas de aula foi analisada com muito rigor, levando em consideração todos os aspectos envolvidos. É um uma situação muito desafiadora, mas as escolas estão preparadas para receber os alunos com segurança. Nos colocamos à disposição dos familiares para esclarecer dúvidas”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

A alternância dos alunos em sala de aula será semanal. Um grupo de alunos terá aulas presenciais, e o grupo que ficar em casa terá que comparecer à escola na semana seguinte. Os responsáveis por alunos com comorbidades devem apresentar laudo médico na escola. Segundo a prefeitura, os gestores escolares estão fazendo contato com as famílias dos alunos.

A prefeitura explicou que além de medidas preventivas, como aferição de temperatura, tapetes sanitizantes e álcool em gel 70% para higienização das mãos, todos precisam usar máscara – exceto as crianças de até 2 anos de idade. Nas salas de aula, a capacidade de ocupação é de apenas 50%.

“A ocupação dos espaços físicos é controlada, com priorização de atividades em áreas externas e espaços amplos e arejados, adoção de cuidados quanto ao uso de brinquedos e estabelecimento de horários escalonados para intervalos e refeições. As pessoas responsáveis pela manipulação dos alimentos recebem capacitação quanto aos cuidados extras de higiene na preparação, armazenamento e distribuição das refeições”, informou a prefeitura.