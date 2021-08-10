Ciodes passa a atender chamados de municípios do Caparaó do ES

Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó Crédito: Divulgação/Sesp

O serviço foi expandido com o objetivo de melhorar o tempo de resposta das chamadas de emergências da Região Sul, que já conta com uma extensão do Ciodes desde 2010. Esses novos municípios incluídos na lista fazem parte da área de abrangência do 3º Batalhão no Caparaó.

Antes da mudança, os chamados desses municípios eram atendidos por um profissional de atendimento e operação. Agora, o atendimento passa ser realizado por diversos atendentes, tornando o trabalho mais ágil e eficiente e diminuindo o tempo de resposta para as chamadas de emergência.

"O objetivo da expansão é prestar o melhor serviço a quem precisar de uma resposta rápida da polícia e das outras forças de segurança. Quem ganha é a população capixaba, que passa a ter mais agilidade no atendimento às ocorrências", afirmou o diretor do Ciodes, coronel Marcio Celante.