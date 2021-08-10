Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expansão

Ciodes passa a atender chamados de municípios do Caparaó do ES

A partir deste mês, acionamentos ao 190 que partirem de Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e São José do Calçado, serão direcionados para a central

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 20:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 ago 2021 às 20:58
Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó
Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó Crédito: Divulgação/Sesp
A partir deste mês, os chamados para o número 190 realizados nos municípios de Jerônimo MonteiroAlegreGuaçuíDores do Rio PretoDivino de São Lourenço e São José do Calçado, na Região do Caparaó, passam a ser atendidos pela equipe do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes). Até julho, essas cidades não tinham seus chamados direcionados para a central, que é especializada em atendimentos de emergências.
O serviço foi expandido com o objetivo de melhorar o tempo de resposta das chamadas de emergências da Região Sul, que já conta com uma extensão do Ciodes desde 2010. Esses novos municípios incluídos na lista fazem parte da área de abrangência do 3º Batalhão no Caparaó.
Com a nova expansão, o Ciodes Sul poderá atender, de forma integral, às ocorrências da Polícia MilitarPolícia CivilCorpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O centro funciona em uma unidade integrada em Cachoeiro de Itapemirim.
Antes da mudança, os chamados desses municípios eram atendidos por um profissional de atendimento e operação. Agora, o atendimento passa ser realizado por diversos atendentes, tornando o trabalho mais ágil e eficiente e diminuindo o tempo de resposta para as chamadas de emergência.
"O objetivo da expansão é prestar o melhor serviço a quem precisar de uma resposta rápida da polícia e das outras forças de segurança. Quem ganha é a população capixaba, que passa a ter mais agilidade no atendimento às ocorrências", afirmou o diretor do Ciodes, coronel Marcio Celante.
Segundo o comandante de Policiamento Ostensivo Serrano, tenente-coronel Emerson Bariani, a medida  representa um grande avanço para a população. "Proporcionará maior abrangência no número de ocorrências atendidas da região sul, o que, na prática, era antigamente feito com apenas um atendente, agora será feito com uma equipe de cerca de 20 profissionais. O cidadão do Sul do Estado terá mais facilidade para entrar em contato com a polícia pelo 190. Isso é excelente", disse.

Veja Também

Idosa é presa por insultos homofóbicos contra donos de restaurante em Vitória

Moradores ficam sem internet após furtos em torres de celular no ES

Mulher acusa médico de São Mateus de estupro quando estava grávida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Bombeiros Caparaó Dores do Rio Preto Guaçuí Polícia Civil Jerônimo Monteiro São José do Calçado Divino de São Lourenço Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados