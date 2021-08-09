Moradores ficam sem internet após furtos em torres de celular no ES

Do G1 ES

Polícia Civil apreendeu equipamentos furtados de empresa de telefonia móvel no ES Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Espírito Santo

Moradores de bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Sant o ficaram sem serviço de telefonia móvel e internet após o furto de 31 conversores e desligamento das torres de telefonia onde os equipamentos estavam instalados. A prisão de dois suspeitos foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil. A ação foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).

Além dele, policiais prenderam um segundo homem de 25 anos por receptação do material. Ele comprava os equipamentos não só do homem preso, mas de outros criminosos que ainda estão sendo procurados. Na casa dele, em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, foram encontrados quatro aparelhos avaliados em cerca de R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Gianno Trindade, titular da DSP, cada equipamento está avaliado em cerca de R$ 25 mil. "Ela é uma espécie de transformador. Transforma a energia em sinal de internet e telefonia móvel", explicou.

O delegado disse ainda que das 31 torres desligadas, o maior índice de desligamento foi na Região Metropolitana, com seis torres desligadas em Cariacica e duas em Guarapari. A suspeita é que as fontes furtadas sejam utilizadas para construção de sistema de energia solar e fornecimento de internet clandestina.