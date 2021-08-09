Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia investiga

Moradores ficam sem internet após furtos em torres de celular no ES

Dois suspeitos foram presos. Um deles é funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela manutenção das torres de telefonia e dos equipamentos

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:23

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:23

  • Do G1 ES

Polícia Civil apreendeu equipamentos furtados de empresa de telefonia móvel no ES
Polícia Civil apreendeu equipamentos furtados de empresa de telefonia móvel no ES Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Espírito Santo
Moradores de bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo ficaram sem serviço de telefonia móvel e internet após o furto de 31 conversores e desligamento das torres de telefonia onde os equipamentos estavam instalados. A prisão de dois suspeitos foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil. A ação foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).
Um dos presos tem 31 anos e é funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela manutenção das torres de telefonia e dos equipamentos. De acordo com a polícia, ele desligou uma torre e furtou o equipamento no dia 13 de junho deste ano, no bairro São Pedro, em Vitória.
Além dele, policiais prenderam um segundo homem de 25 anos por receptação do material. Ele comprava os equipamentos não só do homem preso, mas de outros criminosos que ainda estão sendo procurados. Na casa dele, em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, foram encontrados quatro aparelhos avaliados em cerca de R$ 100 mil.

Veja Também

Homem com tornozeleira eletrônica é preso com arma e drogas em Vila Velha

Vídeo: mulher relata abuso de ginecologista preso em São Mateus

Guarda de Anchieta é preso suspeito de envolvimento em roubos de veículos

De acordo com o delegado Gianno Trindade, titular da DSP, cada equipamento está avaliado em cerca de R$ 25 mil. "Ela é uma espécie de transformador. Transforma a energia em sinal de internet e telefonia móvel", explicou.
O delegado disse ainda que das 31 torres desligadas, o maior índice de desligamento foi na Região Metropolitana, com seis torres desligadas em Cariacica e duas em Guarapari. A suspeita é que as fontes furtadas sejam utilizadas para construção de sistema de energia solar e fornecimento de internet clandestina.
As investigações continuam porque das 31 fontes, apenas quatro foram recuperadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Direito Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados