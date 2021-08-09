PM lança licitação milionária e internacional para comprar pistolas

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar: licitação de até R$ 7,2 milhões para compra de armas Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Militar lançou uma licitação internacional para a compra de pistolas. Estão previstas para serem adquiridas até 300 armas de calibre 9 mm e até 2,5 mil de calibre .40. O uso desse armamento será para policiamento ostensivo.

Considerando a cotação do dólar no dia 9 de julho, que balizou o edital da corporação, cada unidade dessas pistolas terá o valor máximo de R$ 2.587,08, que poderá ser reduzido conforme as condições apresentadas pelas empresas vendedoras.

Assim, a PM prevê investir até R$ 6.467.695,00 para comprar 2,5 mil pistolas .40 (a quantidade mínima prevista no lote é de 300), enquanto poderá desembolsar R$ 776.123,40 para ter 300 armas de calibre 9 mm – a licitação prevê a compra mínima de 150 itens.

A licitação faz homenagem ao major Charles de Souza, que morreu neste ano. O edital cita o oficial como responsável pela elaboração do projeto.