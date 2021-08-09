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Leonel Ximenes

PM lança licitação milionária e internacional para comprar pistolas

Estão previstas para serem adquiridas até 300 armas de calibre 9 mm e até 2,5 mil de calibre .40

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

09 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quartel da Policia Militar do ES
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar: licitação de até R$ 7,2 milhões para compra de armas  Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar lançou uma licitação internacional para a compra de pistolas. Estão previstas para serem adquiridas até 300 armas de calibre 9 mm e até 2,5 mil de calibre .40. O uso desse armamento será para policiamento ostensivo.
Considerando a cotação do dólar no dia 9 de julho, que balizou o edital da corporação, cada unidade dessas pistolas terá o valor máximo de R$ 2.587,08, que poderá ser reduzido conforme as condições apresentadas pelas empresas vendedoras.
Assim, a PM prevê investir até R$ 6.467.695,00 para comprar 2,5 mil pistolas .40 (a quantidade mínima prevista no lote é de 300), enquanto poderá desembolsar R$ 776.123,40 para ter 300 armas de calibre 9 mm – a licitação prevê a compra mínima de 150 itens.

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A licitação faz homenagem ao major Charles de Souza, que morreu neste ano. O edital cita o oficial como responsável pela elaboração do projeto.
Na justificativa do edital, a PM cita que “os altos índices de criminalidade têm provocado constantes inquietações sociais que buscam entender os fenômenos criminológicos. Uma das constatações mais absolutas de todos estes entes societais é que há um crescente fortalecimento das facções criminosas, do aprimoramento constante das técnicas delituosas, o que permite o incremento organizacional criminoso, que acabam se tornando verdadeiras empresas organizadas para o cometimento de crimes”.
As últimas notícias sobre segurança evidenciam o poderio do crime. Vitória, na noite desta segunda-feira (2), registrou intenso tiroteio na região de Andorinhas, onde o tráfico tem forte atuação, sem contar o assassinato de um soldado da PM, em Linhares. Além disso, o mês de julho apresentou alta nos índices de homicídios.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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