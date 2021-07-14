Policiais militares fazem mutirão para doação de sangue no ES

Policiais militares
estão dando sangue para salvar vidas. Nesta quarta (14) e terça-feira (13), 28 PMs das Unidades do Comando de Polícia Ostensiva Sul (CPO-Sul) participaram de um mutirão de doação de sangue na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Evangélico, ambos em Cachoeiro de Itapemirim.
Com a campanha “Doando Sangue pela Sociedade”, a Polícia Militar pretende conscientizar a sociedade da importância de doar sangue para salvar vidas. Os bancos de sangue que atendem o Sul do Estado
estão com o estoque bem abaixo do suficiente e a demanda é cada vez maior.
Os doadores são lotados no 3º Batalhão da PM (Alegre) e na 9ª Companhia Independente (Marataízes).
“A Polícia Militar, por intermédio dos seus valorosos policiais, vem prestar este relevante ato filantrópico. Estamos contribuindo para o aumento dos estoques de sangue dos hemocentros”, diz o coronel Gunther, comandante do CPO-Sul, que acompanhou a doação na Santa Casa de Cachoeiro
.
“Buscamos ativamente participar de ações filantrópicas e solidárias, como arrecadação de alimentos para doações e agora no projeto Doando o Sangue pela Sociedade, coordenado pelo CPO-Sul", destacou o comandante do 3° Batalhão, tenente-coronel Emerson Bariani.
Para doar, acesse: http://www.heci.com.br/estrutura/banco-sangue/
. Se precisar fazer agendamento, tiver algum grupo para fazer doação ou tiver dúvidas, ligue para (28) 3526-6232. O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados das 7 às 11h. Aos domingos e feriados não há atendimento.