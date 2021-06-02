Doação de sangue Crédito: Divulgação Hemoes

Your browser does not support the audio element. Junho vermelho: doação de sangue cai pela metade na pandemia. Veja como ajudar

A doação de sangue de uma única pessoa pode ajudar a salvar até quatro vidas, por isso a procura de poucos voluntários preocupa. "Estamos enfrentando um momento bem crítico, pois a procura dos doadores vem reduzindo a cada semana", disse Marcela Murad, diretora- geral do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

A diretora explica que o medo de contaminação pelo coronavírus foi o principal para a queda das doações. "O medo de contaminação afastou doadores, prejudicou o número de doações nas unidades de coleta, consequentemente afetando diretamente o estoque de sangue estadual", detalhou.

Esse é o caso da doadora Alana de Oliveira, que suspendeu as idas ao Hemocentro no início, mas voltou a doar este ano. "Deu uma paradinha, pois eu não estava saindo de casa pelo fato de os meus pais serem do grupo de risco. Em fevereiro deste ano, eu retornei às doações. Está muito tranquilo, organizado, rápido, e os funcionários têm muito cuidado com a higiene. Eu me sinto muito segura em ir doar", explicou.

Os centros de coleta intensificaram as medidas de higienização, com inúmeros critérios de vigilância sanitária. "O Hemocentro é um local totalmente seguro e higienizado. Os servidores também foram treinados e capacitados para trabalhar durante a pandemia", pontuou a diretora Marcela Murad.

RAPIDINHO

Para doar, é preciso ter mais amor ao próximo do que tempo, já que a coleta dura no máximo 15 minutos. A bolsa de sangue pode salvar vidas como a do Hercy Anholete Júnior, que convive com uma anemia grave.

"Em março eu peguei Covid-19, estava desfalecido e sem reações, a hemoglobina muito baixa fez com que eu precisasse receber sangue. As bolsas de sangue me fizeram reagir", contou Hercy.

15 minutos Tempo máximo para doar sangue nos pontos de coleta do Espírito Santo. Cada bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas.

No Brasil, o mês de junho foi intitulado como "Junho Vermelho" para incentivar doações de sangue.

“É uma forma de sensibilizar as pessoas, além de fazer quem já doou em algum momento lembrar da importância de voltar a manter a ação periodicamente. Além disso, muitas pessoas são estimuladas a doar pela primeira vez”, destacou a diretora.

SEJA DOADOR

Para ser doador é preciso preencher alguns requisitos:

ter idade entre 16 e 69 anos;

ter feito a última refeição três horas antes da doação;

se tiver sido acometido pela Covid-19, doar somente após 30 dias de apresentar sintomas;

documentos de identificação;

pesar mais de 50 quilos.

ONDE DOAR

Hemocentro de Vitória



Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe

Telefone: 3636-7920



Unidade de Coleta de Sangue da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva)

Telefone: (27) 3218-9429



Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro

Telefone: (27) 3264-6000



Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro

Telefone: (27) 3717-2800

