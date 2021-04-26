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OAB Jovem-ES e Bripol realizam campanha de doação de sangue

A ação contou com a solidariedade de 11 voluntários em prol da advogada Dyelika Cristina Jareta Freire, contribuindo com o aumento dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:12

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:12
OAB e Bripol realizam doação de sangue
Comissão da Jovem Advocacia, em parceria com a Bripol, realizaram doação de sangue para contribuir com estoques de hospitais e hemocentros Crédito: OAB/Divulgação
A Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), em parceria com a Brigada Social Ecológica Portadores de Luz (Bripol), conseguiu promover a doação de sangue em prol da advogada Dyelika Cristina Jareta Freire).
A ação, realizada no último dia 18, contou com a solidariedade de 11 voluntários doadores da Bripol que, com o apoio da OAB Jovem/ES, foram de Guarapari com destino a Vitória para contribuir com o aumento dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros e assim, ajudar a advogada capixaba.
O presidente da OAB Jovem-ES, Baltazar Bittencourt, falou da importância sobre esse ato de solidariedade: "Gosto de reforçar o lado social da OAB e da Comissão da Jovem Advocacia. Nós, advogados e advogadas, temos a responsabilidade de proteger a sociedade, e a OAB tem como uma das funções tutelar a advocacia e o cidadão, da forma mais ampla possível. Nessa ação, não faltou sangue, literalmente e figurativamente, para ajudar a nossa colega, e é isso que sempre buscamos fazer. Participem, doem sangue e salvem vidas!"

Campanha de doação feita pela OAB Jovem-ES e Bripol

A campanha ainda continua. Quem puder doar qualquer tipo sanguíneo, basta se dirigir ao Hemoes, respeitando todas as medidas de segurança por conta da pandemia, situado na avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, em Vitória.
Os requisitos para ser doador são:
  • Estar em boas condições de saúde;
  • Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos;
  • Pesar no mínimo 50 kg;
  • Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); 
  • Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação)
  • Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).

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