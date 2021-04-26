OAB Jovem-ES e Bripol realizam campanha de doação de sangue

Comissão da Jovem Advocacia, em parceria com a Bripol, realizaram doação de sangue para contribuir com estoques de hospitais e hemocentros Crédito: OAB/Divulgação

A Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), em parceria com a Brigada Social Ecológica Portadores de Luz (Bripol), conseguiu promover a doação de sangue em prol da advogada Dyelika Cristina Jareta Freire).

A ação, realizada no último dia 18, contou com a solidariedade de 11 voluntários doadores da Bripol que, com o apoio da OAB Jovem/ES, foram de Guarapari com destino a Vitória para contribuir com o aumento dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros e assim, ajudar a advogada capixaba.

O presidente da OAB Jovem-ES, Baltazar Bittencourt, falou da importância sobre esse ato de solidariedade: "Gosto de reforçar o lado social da OAB e da Comissão da Jovem Advocacia. Nós, advogados e advogadas, temos a responsabilidade de proteger a sociedade, e a OAB tem como uma das funções tutelar a advocacia e o cidadão, da forma mais ampla possível. Nessa ação, não faltou sangue, literalmente e figurativamente, para ajudar a nossa colega, e é isso que sempre buscamos fazer. Participem, doem sangue e salvem vidas!"

Campanha de doação feita pela OAB Jovem-ES e Bripol

A campanha ainda continua. Quem puder doar qualquer tipo sanguíneo, basta se dirigir ao Hemoes, respeitando todas as medidas de segurança por conta da pandemia, situado na avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, em Vitória.