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Leonel Ximenes

ES apreende maior número de armas no ano. Cidade do interior assusta

Chama a atenção a quantidade de metralhadoras retiradas das ruas das cidades capixabas

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:13

Públicado em 

08 jul 2021 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Armas apreendidas na casa de um ex-militar do Exército, em Cachoeiro
Armas apreendidas na casa de um ex-militar do Exército, em Cachoeiro Crédito: Sesp/Divulgação
Apesar do aumento de homicídios em junho, o Estado conseguiu, neste mesmo mês, registrar o maior número de apreensão de armas de fogo no ano. Ao todo, foram 402 revólveres, pistolas e outros tipos que foram retirados das ruas pelas forças de segurança pública. São mais de 13 apreendidas, em média, por dia.
No ano, de janeiro a junho, as polícias e outros agentes de segurança já apreenderam 2.193 armas. A quantidade é 18,3% maior do que em 2020, quando 1.853 foram encontrados com criminosos.
Em 2021, a cidade que mais apreendeu armas de fogo foi Vila Velha (252), seguida por Serra (237), Cariacica (223), Cachoeiro de Itapemirim (164) e Vitória (157).
O grande número de armas apreendidas em Cachoeiro, no mês passado, é decorrente da prisão em flagrante de um ex-militar do Exército, de 77 anos, no bairro Independência. O suspeito é investigado por manter sua mulher, de 57 anos, em cárcere privado e por posse ilegal de 75 armas de fogo, encontradas em um quarto-cofre em sua residência, no dia 13.

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O equipamento mais encontrado é o revólver (822), vindo depois a pistola (602) e a espingarda (319). Chama a atenção a quantidade de metralhadoras que saíram das ruas: 149. Os criminosos, cada vez mais, têm investido em poder letal mais forte.
Na noite desta quarta (7), equipes da Polícia Militar que atuam no chamado Território do Bem, em Vitória, apreenderam, no bairro Bonfim, duas pistolas calibre 9mm, 56 munições do mesmo calibre e três carregadores de pistola, além de 42 pinos de cocaína e 18 frascos de loló.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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