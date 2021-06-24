Polícia destrói armas apreendidas e mais de uma tonelada de drogas no ES

A Polícia Civil incinerou 1,2 tonelada de drogas e enviou armas para destruição nesta quinta-feira (24) Crédito: Divugação/PCES

Polícia Civil incinerou 1,2 tonelada de drogas e encaminhou armas para serem destruídas na tarde desta quinta-feira (24). A ação aconteceu no Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), no bairro Novo Horizonte, na Serra . Foram queimados entorpecentes como maconha, crack e cocaína, além de sintéticos.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a incineração das drogas foi uma ação coordenada pelo Denarc, mas no local haviam materiais apreendidos por vários departamentos da polícia durante as operações realizadas no Estado. De acordo com Arruda, a queima dos entorpecentes foi também uma mensagem aos traficantes.

"É um ato simbólico para mostrar à sociedade que nós estamos trabalhando firma na redução da oferta da droga, para que ela, cada vez mais, diminua a sua entrada e para que, cada vez mais, o traficante tenha menos poder financeiro. Como o tráfico de drogas está intrinsecamente ligado ao homicídio, esse trabalho é extremamente importante", diz.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, ressalta a importância do trabalho e a ligação do crime com os homicídios. Ele afirma que o tráfico de drogas é responsável por cerca de 80% dos assassinatos cometidos no Espírito Santo.

OBJETIVO É QUEBRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, cita que o foco da corporação é prender os médios e grandes traficantes do Estado, para, conforme dito pelo chefe da PM, qualificar as prisões e apreensões realizadas no Espírito Santo.

"Estamos focando agora nos médios e grandes traficantes, para podermos quebrar essa cadeia de fornecimento e, principalmente, diminuir o poderio deles em relação à essas áreas conflagradas. É um trabalho diário, mas um ingrediente importantíssimo é o uso da inteligência, para sermos cada vez mais assertivos nessas apreensões", ressalta.

A Polícia Civil incinerou 1,2 tonelada de drogas e enviou armas para destruição nesta quinta-feira (24) Crédito: Divugação/PCES

Em relação ao trabalho do Denarc, o chefe do departamento, delegado Tarcísio Otoni, explica que o objetivo é retirar de circulação o maior número possível de drogas que seriam destinadas para consumo da população capixaba. Otoni cita também que as drogas incineradas nesta quinta-feira foram apreendidas em toda a Grande Vitória