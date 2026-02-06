Morte em Guarapari: vídeo mostra estudante de Direito lutando com assaltante

Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que Fabrício Nogueira Bianchi, de 22 anos, morto durante um assalto na Praia do Riacho, em Guarapari, entra em luta corporal e é esfaqueado pelo assaltante. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5). O estudante de Direito estava com a namorada quando os dois foram abordados pelo criminoso e o universitário reagiu.

Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram o momento em que o estudante de Direito Fabrício Nogueira Bianchi, de 22 anos, foi esfaqueado durante um assalto na Praia do Riacho, em Guarapari. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5). Ele estava acompanhado da namorada quando os dois foram abordados pelo criminoso e o jovem reagiu. A vítima foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

No vídeo, é possível ver o suspeito se aproximando carregando uma mochila. Segundos depois, Fabrício aparece em luta corporal com o assaltante. A namorada tenta intervir, mas o universitário é golpeado várias vezes nas costas e na perna. O suspeito do crime foi preso. A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.