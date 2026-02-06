A caminho do trabalho

Mulher é cercada por carro e tem bicicleta elétrica roubada na Serra; vídeo

Criminosos simularam estar armados e um deles fugiu com o veículo; Polícia Civil recuperou a bike e identificou suspeitos

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 11:58

Uma mulher que seguia para o trabalho em uma bicicleta elétrica foi cercada por um carro e teve o veículo roubado na manhã de quarta-feira (4), no bairro Laranjeiras Velha, na Serra. O crime aconteceu por volta das 7h20, na Rua Coronel Manoel Nunes, quando dois criminosos que estavam em um Hyundai HB20 cinza fecharam a vítima e anunciaram o assalto.

Segundo a Polícia Civil, o passageiro desceu do veículo e, simulando estar armado, exigiu que a mulher entregasse a bicicleta elétrica. Com medo, ela não reagiu e entregou o bem. Após o registro da ocorrência, a corporação deflagrou a Operação Ciclomotor, conduzida por equipes do 12º e do 13º Distritos Policiais da Serra, que resultou na recuperação da bicicleta e na identificação dos autores do roubo.

De acordo com o delegado Josafá da Silva, titular das unidades, a investigação avançou após a análise de imagens de câmeras de videomonitoramento, que permitiram identificar a placa do carro usado no crime. A partir disso, os policiais descobriram que o automóvel era alugado e chegaram ao responsável pela locação.

As equipes foram até um endereço no bairro Jardim Tropical, mas os suspeitos não foram encontrados no local. As investigações apontaram, porém, que o homem que alugou o carro não participou diretamente do roubo. Ele compareceu espontaneamente à delegacia, prestou depoimento e apresentou documentos que comprovariam que estava trabalhando no momento do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, ele informou a quem havia emprestado o veículo.

Com a intermediação do locatário, a bicicleta foi devolvida voluntariamente e entregue na unidade policial. Durante a verificação, os investigadores constataram que os criminosos tentaram dificultar a identificação do bem alterando sua aparência, pintando o assento de preto — originalmente, a peça era caramelo.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se os suspeitos têm envolvimento em outros roubos de bicicletas elétricas registrados na região. O delegado Josafá da Silva orientou a população a não comprar bicicletas elétricas sem procedência, especialmente sem nota fiscal, e alertou que quem adquirir produto de furto ou roubo pode responder pelo crime de receptação.

