Em Itapuã

Ex-parlamentar é preso após nova polêmica com boneco em protesto em Vila Velha

O ex-vereador e ex-deputado estadual Jardel dos Idosos foi detido depois de confusão com guardas municipais durante manifestação

Breno Alexandre Repórter

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 13:23

O ex-vereador de Vila Velha e ex-deputado estadual Jardel dos Idosos foi preso por lesão corporal contra agentes da Guarda Municipal após colocar um boneco em um buraco para simular um acidente no bairro Itapuã, na tarde da última quarta-feira (4). O objetivo do protesto, parecido com o feito por ele em janeiro deste ano, era chamar a atenção para a via danificada. O caso aconteceu na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, também conhecida como Avenida Resplendor.

Segundo a prefeitura, ao chegar no local, a equipe encontrou um boneco de cabeça para baixo em um buraco, com uma bicicleta amarela caída ao lado, simulando um acidente de trânsito. Ao fazer a remoção, o ex-parlamentar desacatou os agentes e recebeu voz de prisão. Ele resistiu à ordem e deu socos e chutes nos guardas. Na confusão, um dos agentes acabou lesionado, tendo um corte na mão direita e uma luxação no punho.

Ainda de acordo com a administração municipal, além de provocar tumulto na rua, a manifestação também atrapalhou o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que estava recebendo chamados para atender a suposta ocorrência na via.

A Polícia Civil informou que Jardel foi autuado em flagrante por lesão corporal praticada contra agente de Segurança Pública no exercício da função e resistência. Após pagamento de fiança, ele foi liberado.

Mesma simulação de acidente em janeiro

Em janeiro deste ano, Jardel também colocou um boneco em um buraco na Avenida Carioca, em Vila Velha. Na ocasião, o Samu chegou a ir ao local para atender a ocorrência.

À época, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) repudiou a atitude, destacando que o chamado indevido para a falsa ocorrência mobilizou profissionais, ambulância e recursos públicos para atender uma situação inexistente.

Em conversa com a produtora Thamara Machado, da TV Gazeta, ele havia alertado ainda em janeiro que pretendia continuar realizando protestos dessa forma porque, em sua avaliação, a iniciativa apresenta resultados positivos. Questionado sobre o fato de que esse tipo de manifestação poderia prejudicar o atendimento a pessoas que realmente precisam, o ex-parlamentar afirmou que isso “quase não acontece”.

A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com o ex-parlamentar nesta sexta-feira (6). O espaço segue aberto para manifestação.

