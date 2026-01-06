Veja vídeo

Samu é acionado e equipe tem 'surpresa' ao descobrir simulação em Vila Velha

Ambulância foi acionada para falsa ocorrência e, no local, socorristas se depararam com um boneco caído em um buraco, em cena montada por ex-vereador e ex-deputado

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:22

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada para atender a uma suposta ocorrência de acidente na Avenida Carioca, em Vila Velha, na segunda-feira (5), em uma das saídas no sentido Glória, mas a equipe teve uma desagradável surpresa ao chegar ao local: se tratava de um boneco caído em um buraco, ao lado de uma bicicleta quebrada, simulando um acidente. No vídeo que mostra a chegada dos socorristas (veja acima), o ex-vereador da cidade e ex-deputado estadual, Jardel dos Idosos, aparece explicando aos trabalhadores que montou a cena para protestar contra um buraco na via.



Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) repudiou a atitude, destacando que o chamado indevido para a falsa ocorrência mobilizou profissionais, ambulância e recursos públicos para atender uma situação inexistente. Segundo a pasta, esse tipo de atitude causa prejuízo direto ao sistema de saúde e pode comprometer o atendimento a ocorrências reais, colocando vidas em risco.

A Sesa reforçou que o Samu/192 é um serviço essencial, voltado exclusivamente para situações de urgência e emergência, e que trotes ou comunicações falsas configuram uma atitude irresponsável e desumana, além de desrespeitar os profissionais da saúde e a população que depende do serviço. O acionamento indevido pode resultar em responsabilização legal.

O secretário da Saúde, Tyago Hoffmann, comentou que ficou 'estarrecido' com aação. "Alguém pode ter tido algum prejuízo de saúde, uma vida pode ter sido prejudicada, uma família pode ter sido prejudicada porque essa ambulância, ao invés de estar atendendo uma ocorrência verdadeira, estava sendo deslocada para ocorrer uma para atender uma ocorrência falsa", disse.

Outro lado

Jardel conversou com a produtora da TV Gazeta, Thamara Machado, e afirmou que montou a cena como forma de protesto, para alertar sobre o número de buracos em Vila Velha. Ele disse que, após ser advertido pelos socorristas do Samu/192, retirou o boneco e deixou o local.

Ainda conforme Jardel, os socorristas estavam a caminho de outra ocorrência na mesma via quando houve o chamado. Ele disse que pretende continuar realizando protestos dessa forma porque, em sua avaliação, a iniciativa apresenta resultados positivos. Questionado sobre o fato de que esse tipo de manifestação pode prejudicar o atendimento a pessoas que realmente precisam, o ex-parlamentar afirmou que isso “quase não acontece”.

