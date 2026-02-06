Estudante de Direito morto em assalto em Guarapari sonhava em ser delegado

Pai do jovem morto durante assalto em Guarapari lamenta a morte do filho Crédito: TV Gazeta/Arquivo Pessoal

O estudante de Direito Fabrício Nogueira Bianchi, morto a facadas durante um assalto na Praia do Riacho, em Guarapari, na noite de quinta-feira (5), sonhava em se tornar delegado. O pai do jovem, o motorista Fábio Bianchi, afirmou que o filho já se preparava para prestar concurso da Polícia Civil e tinha o objetivo de “mudar o mundo” com a futura profissão. Fabrício se formaria no primeiro semestre de 2027.

Em entrevista à TV Gazeta, Fábio contou que o filho teve a vida interrompida após ser esfaqueado por Wesley Santos Liberato, de 30 anos, preso suspeito do crime. No momento do assalto, Fabrício estava com a namorada, que chegou a intervir quando ele reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante (vídeo abaixo).

O pai disse ainda que o estudante era dedicado aos estudos e sempre foi um bom filho, além de alimentar o sonho de cuidar dos pais na velhice. “Não tem como mencionar o vazio que sinto. Ele era um jovem que nunca deu um problema, nunca teve um atrito, nunca se envolveu em confusão ou briga. Vivia para o estudo. Ele conseguiu uma de quatro bolsas de 100% em Guarapari para fazer Direito e se formaria em 2027. Queria lutar por melhoria, sonhava e acreditava nisso. Morreu de maneira trágica”, lamentou.

Fábio também relatou que o filho chegou a pedir ajuda para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um dos requisitos exigidos em concursos da Polícia Civil.

Além de Wesley, autuado por latrocínio, outros dois suspeitos, de 18 e 42 anos, foram presos por receptação do celular roubado. O mais jovem também foi autuado por tráfico de drogas.