Crime

Preso por matar estudante em Guarapari assaltou para comprar cocaína

Segundo a Polícia Militar, o celular furtado foi trocado por oito pinos da droga e o suspeito contou já ter consumido a metade quando foi preso

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:43

O homem de 30 anos que matou a facadas o estudante de Direito Fabrício Nogueira Bianchi, de 22 anos, confessou à Polícia Militar ter cometido o crime para comprar cocaína. O assassinato aconteceu durante assalto na orla da Praia do Riacho, em Guarapari, no Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Ao ser preso, Wesley Santos Liberato disse a policiais ter trocado o celular furtado por oito pinos da droga e que já havia usado a metade.

Ainda segundo a PM, o assaltante contou ter dispensado a faca em um terreno baldio e que entregou a roupa usada durante o crime a um morador em situação de rua — tudo na intenção de se livrar das provas contra ele. Questionado sobre a violência com a qual agiu, afirmou que foi motivado pela reação da vítima.

Fabrício Nogueira Bianque, de 22 anos, foi morto a facadas durante assalto em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

O universitário estava com a namorada quando foi abordado pelo criminoso. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas morreu dentro da ambulância.

Outros dois presos

Além de Wesley, autuado por latrocínio (roubo seguido de morte), outros dois homens, de 18 e 42 anos, foram presos — o mais velho por receptação (do celular furtado) e o mais novo por tráfico de drogas.

A reportagem tenta localizar a defesa de Wesley. O espaço segue aberto para manifestação.

