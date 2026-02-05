Suspeito de atentado contra guarda no AL é preso em Vila Velha

Igor dos Santos, o "Igor Cabeleireiro", foi preso no ES por um crime cometido no AL Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um suspeito de participar de um atentado contra um guarda municipal no Estado do Alagoas foi preso nesta quinta-feira (5) em Vila Velha, na Região Metropolitana da Grande Vitória do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que Igor dos Santos, de 19 anos, conhecido como "Igor Cabeleireiro", foi localizado em uma casa no bairro Morada da Barra. Com ele, foram apreendidos rádios comunicadores, uma pistola de airsoft, uma capa de colete balístico e dois aparelhos celulares.

O crime aconteceu em 25 de março de 2025 na cidade alagoana de Campo Alegre. Segundo a polícia, o atentado seria em retaliação à atuação do agente no combate ao tráfico de drogas na região, já que o preso também tem ligação com uma organização criminosa. Ele foi levado à delegacia e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas foi comunicado sobre a prisão.