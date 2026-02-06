Suspeito de matar companheiro por ciúmes é preso em Pinheiros
Um homem de 59 anos, que não teve o nome informado, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (06) suspeito de matar o companheiro na noite de quinta-feira (05), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada por volta das 22h30 caída em via pública, sem vida, com lesões no pescoço e uma faca ao lado do corpo. Após buscas, o homem foi encontrado em casa, onde confessou o crime e relatou que mantinha um relacionamento homoafetivo com a vítima e que o crime foi motivado por ciúmes.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pinheiros e autuado em flagrante por homicídio qualificado. Durante o procedimento, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Estado do Paraná, por crimes contra a dignidade sexual.