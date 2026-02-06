Suspeito de matar companheiro por ciúmes é preso em Pinheiros

Contra o suspeito havia outro mandado de prisão em aberto pelo Estado do Paraná Crédito: Polícia civil

Um homem de 59 anos, que não teve o nome informado, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (06) suspeito de matar o companheiro na noite de quinta-feira (05), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada por volta das 22h30 caída em via pública, sem vida, com lesões no pescoço e uma faca ao lado do corpo. Após buscas, o homem foi encontrado em casa, onde confessou o crime e relatou que mantinha um relacionamento homoafetivo com a vítima e que o crime foi motivado por ciúmes.