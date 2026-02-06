Jovem é preso suspeito de matar adolescente por causa de carga de drogas em Jaguaré
Um jovem de 20 anos foi preso no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (5), suspeito de matar um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na quarta-feira (4), no mesmo bairro, e teria ocorrido porque a vítima perdeu uma carga de drogas durante uma abordagem policial. Toda a ação dos atiradores foi gravada por uma câmera de segurança (veja acima).
Na ocasião, testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima estaria vendendo drogas quando dois suspeitos se aproximaram, se passando por usuários, e dispararam. O nome do adolescente e do suspeito preso não foram divulgados.
Nas imagens, o adolescente aparece sem camisa, acompanhado de outras pessoas na rua. Em determinado momento, ele começa a andar quando um dos suspeitos saca uma arma da cintura. A vítima se rende e, em seguida, é atingida por diversos disparos. Após o crime, os dois atiradores fogem a pé.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após a análise de imagens do crime, nas quais ele aparece ao lado de outras pessoas momentos antes dos disparos. A investigação aponta que o homicídio pode estar ligado ao tráfico de drogas. A suspeita é de que a vítima tenha perdido uma carga de drogas durante uma apreensão policial anterior, o que teria motivado o crime.