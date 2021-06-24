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Bandidos invadem loja de celulares e dão prejuízo de R$ 80 mil em Cariacica

Um dia após assalto a outra loja de celulares na Serra, criminosos invadiram um estabelecimento do ramo por volta das 3h30 desta quinta-feira (24) no bairro Itacibá, em Cariacica, e levaram smartphones, relógios, tablets e outras mercadorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 15:28

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:28

Cariacica
Os criminosos usaram este pé de cabra para arrombar a porta de ferro e entrar na loja Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um dia após o assalto a uma loja de celulares no bairro Porto Canoa, na Serra, em que funcionárias foram trancadas no banheiro e que resultou num prejuízo de mais de 100 mil em mercadorias que foram levadas, outro estabelecimento do ramo foi alvo de criminosos, desta vez no bairro Itacibá, em Cariacica.
Na madrugada desta quinta-feira (24), uma loja de celulares localizada dentro de um supermercado de Itacibá foi arrombada por dois suspeitos que, segundo funcionários do local, fizeram uma limpa nos armários onde estavam guardados os telefones. Câmeras de segurança registraram o crime, que provocou um prejuízo de cerca de R$ 80 mil em mercadorias.
Para entrarem na loja, por volta das 3h30 os bandidos usaram um pé de cabra e forçaram a porta de ferro do estabelecimento. A ferramenta, inclusive, foi deixada sobre uma mesa depois que os suspeitos furtaram os aparelhos. Os criminosos reviraram gavetas, armários e outros pontos em busca de produtos de valor. Ao saírem, eles deixaram o espaço completamente revirado. Veja o vídeo:
Além dos smartphones, os homens levaram também caixas de som, carregadores, relógios e tablets. Todo o estoque da loja foi subtraído. A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas os responsáveis pelo comércio assaltado não quiseram gravar entrevista.
Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que orienta as vítimas desse tipo de caso a registrarem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos. "O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento".
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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