Funcionárias são trancadas em banheiro durante assalto a loja na Serra

Loja é assaltada na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No total, o prejuízo já ultrapassa os R$ 100 mil. Uma loja de celulares foi assaltada no bairro Porto Canoa, na Serra , na manhã desta quarta-feira (23). Imagens de videomonitoramento mostram criminosos rendendo as funcionárias e levando aparelhos do local. De acordo com o proprietário, essa é a terceira vez em apenas três meses que a loja é alvo de bandidos.

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O assalto foi todo registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver a ação dos dois criminosos. Um deles desce de um carro e entra na loja logo depois do comparsa. Eles rendem as funcionárias e levam as mulheres para o fundo do estabelecimento. Um deles obrigou a gerente a abrir o cofre, de onde foram levados pelo menos 24 aparelhos que estavam guardados.

De acordo com informações da Polícia Militar , os criminosos se passaram por clientes, anunciaram o assalto e renderam os funcionários. Após o crime, eles fugiram e não foram encontrados. Sobre o monitoramento no local, a PM acrescentou que realiza policiamento ostensivo em todos o município da Serra e em horários estratégicos são realizadas visitas tranquilizadoras aos comércios. "É importante destacar que a PM está à disposição das lideranças comunitárias, moradores e comerciantes para conversar e avaliar o que pode ser melhorado em relação à prestação do serviço policial no bairro", informou a corporação em nota.

Também demandada, a Polícia Civil se limitou a orientar que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos. O dono do comércio informou, por volta das 16h, que já se encontra na Delegacia Especializada de Crimes Patrimoniais, em Vitória, fazendo o registro do ocorrido.

TERCEIRO ASSALTO EM TRÊS MESES

A insegurança na região, além de assustar os comerciantes, vem trazendo prejuízos. O assalto desta manhã foi o terceiro em apenas três meses de funcionamento da loja. O proprietário, que prefere não se identificar, disse que já não aguenta mais a insegurança no local. Segundo ele, o prejuízo já ultrapassa os R$ 100 mil.