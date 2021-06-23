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Em Jardim Carapina

Polícia apreende plantação de pés de maconha em baldes na Serra

Após avistarem suspeito saindo do local, PMs seguiram em uma pequena trilha próximo a um mangue e localizaram 17 pés de maconha, que estavam plantados em baldes

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:18
PM apreendeu 17 pés de maconha em Jardim Carapina, na Serra
PM apreendeu 17 pés de maconha em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu uma plantação de pés de maconha no bairro Jardim Carapina, na Serra, no final da tarde dessa terça-feira (22). Ao todo, foram apreendidas 17 mudas da droga, que estavam plantadas em baldes.
Segundo a corporação, policiais militares do 6º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo pela região em uma viatura quando avistaram um homem saindo de uma área de mangue, que fugiu assim que percebeu a presença da polícia.
Os militares chegaram a perseguir o suspeito, mas ele entrou pelas ruas do bairro, não sendo mais localizado. De volta ao local de onde o homem havia saído anteriormente, os policiais perceberam uma pequena trilha mangue adentro. Foi iniciado, então, o patrulhamento a pé pelo local, onde a equipe localizou uma plantação de maconha em baldes.
Nenhum suspeito foi encontrado no momento do fato e o material foi apreendido e entregue à Delegacia Regional da Serra.

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