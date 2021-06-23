Polícia apreende plantação de pés de maconha em baldes na Serra

Segundo a corporação, policiais militares do 6º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo pela região em uma viatura quando avistaram um homem saindo de uma área de mangue, que fugiu assim que percebeu a presença da polícia.

Os militares chegaram a perseguir o suspeito, mas ele entrou pelas ruas do bairro, não sendo mais localizado. De volta ao local de onde o homem havia saído anteriormente, os policiais perceberam uma pequena trilha mangue adentro. Foi iniciado, então, o patrulhamento a pé pelo local, onde a equipe localizou uma plantação de maconha em baldes.