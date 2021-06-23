Suspeitos são detidos com mais de 7 kg de maconha em Cariacica

Mais de 7 kg de maconha e balanças de precisão foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar apreendeu mais de 7 kg de maconha em uma residência no bairro Santa Paula, em Cariacica , na noite desta terça-feira (22). Três suspeitos que estavam na residência foram detidos e levados para a delegacia.

Segundo a PM, o fato aconteceu quando militares do 7º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo passando pela Avenida Leste-Oeste. Na região, a equipe foi abordada por um cidadão que denunciou indivíduos que estariam em uma residência do bairro com grande quantidade de entorpecentes. O denunciante informou ser possível sentir o odor da droga só de chegar perto do local.

Os policiais foram até o endereço para constatar os fatos, e confirmaram a informação logo que se aproximaram da residência. A PM afirmou que, além do forte odor que exalava o local, os militares puderam ver, mesmo estando pelo lado de fora, três indivíduos sentados no chão da casa, em volta das drogas.

Os policiais militares deram voz de abordagem e apreenderam no local cerca de 1.120 pequenos tabletes de maconha, 5,9 kg em tabletes, 1,5 kg da droga em pedaços e, ainda, três balanças de precisão.