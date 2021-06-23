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Em residência

Suspeitos são detidos com mais de 7 kg de maconha em Cariacica

Após denúncia de forte odor da droga em residência no bairro Santa Paula, policiais militares foram ao local e viram, pelo lado de fora, três indivíduos sentados no chão da casa em volta das drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 10:45

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:45

Mais de 7 kg de maconha e balanças de precisão foram apreendidas em Cariacica
Mais de 7 kg de maconha e balanças de precisão foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu mais de 7 kg de maconha em uma residência no bairro Santa Paula, em Cariacica, na noite desta terça-feira (22). Três suspeitos que estavam na residência foram detidos e levados para a delegacia.
Segundo a PM, o fato aconteceu quando militares do 7º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo passando pela Avenida Leste-Oeste. Na região, a equipe foi abordada por um cidadão que denunciou indivíduos que estariam em uma residência do bairro com grande quantidade de entorpecentes. O denunciante informou ser possível sentir o odor da droga só de chegar perto do local.
Os policiais foram até o endereço para constatar os fatos, e confirmaram a informação logo que se aproximaram da residência. A PM afirmou que, além do forte odor que exalava o local, os militares puderam ver, mesmo estando pelo lado de fora, três indivíduos sentados no chão da casa, em volta das drogas.
Os policiais militares deram voz de abordagem e apreenderam no local cerca de 1.120 pequenos tabletes de maconha, 5,9 kg em tabletes, 1,5 kg da droga em pedaços e, ainda, três balanças de precisão.
Os suspeitos foram detidos e, juntos aos materiais apreendidos, encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.

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