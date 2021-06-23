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Violência contra a mulher

Dois homens são presos por agredirem as companheiras na Grande Vitória

Crimes aconteceram nesta terça-feira (22) em Vila Velha e Cariacica. Em um dos casos, uma adolescente de 13 anos também foi agredida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 08:37

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:37

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros na Grande Vitória. Os casos aconteceram em Vila Velha e Cariacica nesta terça-feira (22). Nas duas situações, os suspeitos foram presos.
O caso de Vila Velha aconteceu no bairro Ulisses Guimarães na noite desta terça (22). Um rapaz de 20 anos foi preso por agredir a companheira dele, de 25 anos. A mulher pediu socorro à polícia, dizendo que estava sendo agredida, com socos no rosto e sendo enforcada.
A polícia foi até a casa e encontrou o homem no local ainda agredindo a mulher. O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado para o presídio.

MULHER E FILHA AGREDIDAS

No bairro Castelo Branco, em Cariacica, um homem de 29 anos foi preso por agredir a companheira de 35 e a filha dela, de 13 anos. A companheira diz que não quer mais se relacionar com ele, mas o homem não aceita sair de casa. Na noite desta terça (22), ele saiu para beber e, quando voltou, agrediu a companheira com socos no rosto, e também a filha dela de 13 anos.
Ele foi preso e autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Depois de passar a noite na delegacia e fazer exames no Departamento Médico Legal, foi encaminhado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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