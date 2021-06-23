Dois homens são presos por agredirem as companheiras na Grande Vitória

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros na Grande Vitória. Os casos aconteceram em Vila Velha Cariacica nesta terça-feira (22). Nas duas situações, os suspeitos foram presos.

O caso de Vila Velha aconteceu no bairro Ulisses Guimarães na noite desta terça (22). Um rapaz de 20 anos foi preso por agredir a companheira dele, de 25 anos. A mulher pediu socorro à polícia, dizendo que estava sendo agredida, com socos no rosto e sendo enforcada.

A polícia foi até a casa e encontrou o homem no local ainda agredindo a mulher. O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado para o presídio.

MULHER E FILHA AGREDIDAS

No bairro Castelo Branco, em Cariacica , um homem de 29 anos foi preso por agredir a companheira de 35 e a filha dela, de 13 anos. A companheira diz que não quer mais se relacionar com ele, mas o homem não aceita sair de casa. Na noite desta terça (22), ele saiu para beber e, quando voltou, agrediu a companheira com socos no rosto, e também a filha dela de 13 anos.

Ele foi preso e autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Depois de passar a noite na delegacia e fazer exames no Departamento Médico Legal, foi encaminhado para o presídio.