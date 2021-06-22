Em média, cinco bicicletas são roubadas ou furtadas por dia no ES

Em dezembro de 2020, bicicletas furtadas foram apreendidas em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O delegado André Landeira, do 16º Distrito Policial de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"É muito visado porque a venda é fácil. Qualquer pessoa na rua que você abordar, a pessoa se interessa pela bicicleta. Algumas chegam a custar o preço de um carro e são altamente vendáveis, isso é o que atrai." André Landeira - Delegado titular da 16º Distrito Policial de Cariacica

De furtos em condomínios fechados a roubos durante um pedal, o delegado diz que a recuperação de bicicletas é mais difícil, uma vez que não há identificação com placas, como carros e motos.

Segundo Landeira, muitas vítimas ainda não registram o boletim de ocorrência, dificultando a recuperação. "Não dá pra chegar até a vítima com certeza pra poder restituir a bicicleta", afirma.

O delegado aconselha que, ao comprar uma bicicleta, o consumidor faça uma marca, com um risco ou qualquer outra identificação. Em caso de recuperação da bicicleta pela polícia, a estratégia pode facilitar na restituição.

"Eu faria a marca e fotografaria. Se porventura for vítima de furto, é possível mencionar a marca feita no boletim de ocorrência", detalha.

FURTOS, ROUBOS E RECEPTAÇÃO PODEM RESULTAR EM PRISÃO?

De acordo com o titular do 16º Distrito Policial de Cariacica, a prisão só ocorre em furtos e roubos quando há o flagrante. Ele diz que em caso de receptação, ou seja, comprar ou transportar um produto de crime, é improvável que o suspeito seja detido.

"Se for um roubo flagrante, a pessoa vai ficar presa. No caso dos furtos, também em flagrante, a pessoa fica presa. Agora, na receptação, é muito difícil ficar preso. A maioria comete o crime de receptação culposa, sem certeza de que aquela bicicleta foi furtada ou roubada. É um crime de menor potencial ofensivo", explica.

Ele garantiu que todos os crimes, independente do flagrante, são investigados pela Polícia Civil