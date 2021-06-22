Homem é agredido com coronhadas na cabeça em assalto no Centro de Vitória

Assalto aconteceu em bar que fica em frente a praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi agredido com coronhadas na cabeça durante assalto no começo da madrugada desta terça-feira (22), no Centro de Vitória . A vítima estava com os amigos em um bar próximo à praça Ubaldo Ramalhete e tentava pedir uma corrida em aplicativo para deixar o local quando foi abordada por dois criminosos armados.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o bar já estava fechando, por volta de 1h30, quando o assalto aconteceu. O homem pegou o celular na mão para pedir um carro de aplicativo e foi abordado pelos criminosos. Um dos bandidos puxou o telefone da mão dele, mas o homem pegou o aparelho de volta e o suspeito então sacou uma arma para atirar, mas a arma falhou. Diante disso, o criminoso deu várias coronhadas na cabeça do rapaz.

Após ser agredido, o homem correu em direção à Avenida Jerônimo Monteiro e acabou desmaiando a cerca de 500 metros de distância do bar. Populares prestaram socorro e ligaram para a polícia. A Polícia Militar esteve no local, mas a vítima não quis registrar boletim de ocorrência.

"Ele apontou a arma, puxando o rapaz, e deu para ouvir um barulho. Ele agrediu o rosto do rapaz. Entramos em pânico e tentamos nos proteger. Eram dois: um estava com uma faca e o outro tinha uma arma", contou uma advogada que também estava no bar e não quis ser identificada.

Os bandidos ainda abordaram outras duas pessoas que estavam no bar, uma moça e um rapaz. "Colocou a mulher contra a parede, revistaram, mas ela estava sem celular. Estava só com a bolsa e o outro rapaz estava com celular. Pegaram o celular do rapaz e a bolsa da moça, mas era uma bolsa de trabalho", lembra a advogada. "Nessa época de pandemia, está ficando só padaria e farmácia aberta, as ruas ficam desertas e não tem a presença da polícia", critica.

O QUE DIZ A PM

Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Militar afirma que faz o policiamento ostensivo em todo o centro de Vitória, para reprimir e coibir todo o tipo de crime. Mas reforça ser importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. Além disso, a polícia pede que a população ligue para o 190 sempre que ver algum crime acontecendo.

O QUE DIZ A PC

Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso, visto que a PM esteve no local, mas a vítima não quis registrar boletim de ocorrência.