Casal é preso ao tentar assaltar motoboy que entregava lanches em Vila Velha

Um casal foi preso após assaltar um motoboy na noite de segunda-feira (21) em Vila Velha. O motoboy de 30 anos estava fazendo entrega de comida quando foi abordado passando pela Rodovia do Sol, entre os bairros Itaparica e Jockey. O casal usou uma faca para ameaçar a vítima e exigiu o celular, a carteira e a moto da vítima.
O motoboy entregou os pertences e a moto, mas como os ladrões não conseguiram ligar o veículo, o casal fugiu a pé por uma rua de Itaparica. Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha passou pelo motoboy e foi comunicada sobre o roubo.
"Seguimos fazendo buscas e até chegarmos a um grupo de pessoas que haviam segurado o suspeito. Mas por se tratar de casal apontados como autores, procuramos pela mulher que também havia participado do roubo. Por isso, fizemos mais rondas e conseguimos localizá-la também já com outra roupa, porém, foi reconhecida pela vítima", detalhou o guarda municipal Fábio Barcellos.
A mulher estava em um terreno baldio da Avenida Saturnino Rangel Mauro. O casal foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que vai reforçar o patrulhamento na região para evitar outros crimes semelhantes.
