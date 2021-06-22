Na Rodovia do Sol

Casal é preso ao tentar assaltar motoboy que entregava lanches em Vila Velha

Criminosos foram levados por agentes das Guarda Municipal para a delegacia

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:44

  • Do G1 ES

Rodovia do Sol, em Vila Velha, onde houve a tentativa de assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal foi preso após assaltar um motoboy na noite de segunda-feira (21) em Vila Velha. O motoboy de 30 anos estava fazendo entrega de comida quando foi abordado passando pela Rodovia do Sol, entre os bairros Itaparica e Jockey. O casal usou uma faca para ameaçar a vítima e exigiu o celular, a carteira e a moto da vítima.
O motoboy entregou os pertences e a moto, mas como os ladrões não conseguiram ligar o veículo, o casal fugiu a pé por uma rua de Itaparica. Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha passou pelo motoboy e foi comunicada sobre o roubo.
"Seguimos fazendo buscas e até chegarmos a um grupo de pessoas que haviam segurado o suspeito. Mas por se tratar de casal apontados como autores, procuramos pela mulher que também havia participado do roubo. Por isso, fizemos mais rondas e conseguimos localizá-la também já com outra roupa, porém, foi reconhecida pela vítima", detalhou o guarda municipal Fábio Barcellos.
A mulher estava em um terreno baldio da Avenida Saturnino Rangel Mauro. O casal foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que vai reforçar o patrulhamento na região para evitar outros crimes semelhantes.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Veja Também

Homens assaltam loja e levam 12 celulares em Sooretama

Vídeo: dupla de moto quase causa acidente em fuga da PRF na BR 101

Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

