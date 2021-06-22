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Um foi detido

Homens assaltam loja e levam 12 celulares em Sooretama

Além dos aparelhos, foram levados relógio, películas e dinheiro em espécie. Um dos suspeitos foi detido e confessou o crime aos policiais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jun 2021 às 12:29

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:29

Sooretama, Norte do Es
Sooretama, Norte do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Sooretama
Dois homens assaltaram uma loja de celulares em SooretamaNorte do Espírito Santo, no último sábado (19). Os suspeitos levaram 12 aparelhos, além de películas, modem, relógio e dinheiro em espécie. Um deles foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Durante um patrulhamento pela BR 101, os policiais avistaram dois indivíduos correndo em direção a um ponto de ônibus intermunicipal em Sooretama. Em seguida, dois outros homens, com uniformes de uma loja de celulares, foram vistos correndo e gritando em direção à esquina da delegacia.
Segundo informações da Polícia Militar, um dos suspeitos foi alcançado pela guarnição e detido. Ele foi reconhecido como sendo um dos autores de um assalto à mão armada, em uma loja de celulares em Sooretama. O outro indivíduo pulou alguns muros de residências e não foi encontrado.
O detido relatou aos policiais que ele e o comparsa entraram armados na loja, avisaram que era um assalto e subtraíram 12 celulares, 13 caixas de películas, um modem, um relógio e 70 reais em espécie. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Por meio de nota, a  Polícia Civil afirmou que o suspeito levado para delegacia tem 21 anos. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o sistema prisional. Segundo a PC, o procedimento foi direcionado à Delegacia de Polícia de Sooretama.

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