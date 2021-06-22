Homens assaltam loja e levam 12 celulares em Sooretama

Dois homens assaltaram uma loja de celulares em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no último sábado (19). Os suspeitos levaram 12 aparelhos, além de películas, modem, relógio e dinheiro em espécie. Um deles foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Durante um patrulhamento pela BR 101, os policiais avistaram dois indivíduos correndo em direção a um ponto de ônibus intermunicipal em Sooretama. Em seguida, dois outros homens, com uniformes de uma loja de celulares, foram vistos correndo e gritando em direção à esquina da delegacia.
Segundo informações da Polícia Militar, um dos suspeitos foi alcançado pela guarnição e detido. Ele foi reconhecido como sendo um dos autores de um assalto à mão armada, em uma loja de celulares em Sooretama. O outro indivíduo pulou alguns muros de residências e não foi encontrado.
O detido relatou aos policiais que ele e o comparsa entraram armados na loja, avisaram que era um assalto e subtraíram 12 celulares, 13 caixas de películas, um modem, um relógio e 70 reais em espécie. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o suspeito levado para delegacia tem 21 anos. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o sistema prisional. Segundo a PC, o procedimento foi direcionado à Delegacia de Polícia de Sooretama.