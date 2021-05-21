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Grande incêndio atinge área próxima à Reserva de Sooretama

Bombeiros foram acionados por volta das 18h desta sexta-feira (21); vídeos mostram intensidade das chamas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 mai 2021 às 20:33

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:33

Correção

22/05/2021 - 11:00
Durante a contenção das chamas foi divulgado por equipes no local que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Sooretama. No entanto, após os trabalhos dos bombeiros, foi constatado que não houve prejuízo à reserva, apesar da proximidade. O texto foi corrigido.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima à Reserva Biológica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 18 horas desta sexta-feira (21) e foram totalmente controladas na madrugada deste sábado (22), sem registro de vítimas.  
Sediado em Linhares, o Segundo Batalhão atendeu a ocorrência com toda a equipe disponível — em torno de 10 militares. Vídeos enviados para A Gazeta ajudam a entender o tamanho do fogo: era possível ver labaredas altas e muita fumaça, ao longo de vários metros de vegetação.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aponta que a Reserva Biológica de Sooretama tem cerca de 22 mil hectares, uma fauna com elevado número de espécies endêmicas e vegetação típica da Mata Atlântica, com árvores com mais de 30 metros de altura. "Um patrimônio biológico de inestimado valor", resume. Apesar da proximidade com o local das chamas, a reserva não foi atingida.

QUEIMADA TAMBÉM ATRAPALHOU TRÂNSITO

Em função da proporção do incêndio na vegetação às margens da BR 101, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que o tráfego no quilômetro 110 precisou funcionar em sistema de Pare e Siga.  A situação foi normalizada no final da noite. 

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