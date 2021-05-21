Grande incêndio atinge área próxima à Reserva de Sooretama

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Durante a contenção das chamas foi divulgado por equipes no local que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Sooretama. No entanto, após os trabalhos dos bombeiros, foi constatado que não houve prejuízo à reserva, apesar da proximidade. O texto foi corrigido.

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O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aponta que a Reserva Biológica de Sooretama tem cerca de 22 mil hectares, uma fauna com elevado número de espécies endêmicas e vegetação típica da Mata Atlântica, com árvores com mais de 30 metros de altura. "Um patrimônio biológico de inestimado valor", resume. Apesar da proximidade com o local das chamas, a reserva não foi atingida.